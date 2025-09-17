TRANSPORTE
Cómo funcionan las nuevas balizas de la M-30: adiós a perderse en los túneles de Madrid
El Ayuntamiento instala 1.600 dispositivos bluetooth que conectan con Waze y Google Maps
Antes de final de año habrá 2.700 balizas en todos los túneles de la capital
Perderse en los túneles de la M-30 será pronto historia. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado 1.600 balizas bluetooth que permiten a los conductores mantener la señal de ubicación en aplicaciones de navegación como Waze y Google Maps, incluso bajo tierra.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó este martes el sistema y anunció que, antes de final de año, se sumarán 1.100 nuevas balizas, hasta alcanzar las 2.700. El objetivo es cubrir los 65 kilómetros de túneles de la capital, incluidos los de la futura A-5.
Según Almeida, Madrid será “la primera ciudad del mundo en conectividad dentro de túneles”, solo por detrás de Tokio en despliegue tecnológico.
Cómo usar las balizas de la M-30 en el móvil
Para aprovechar esta tecnología, basta con tener activado el bluetooth en el teléfono:
- En Waze: descargar la app y activar el bluetooth.
- En Google Maps: además de activar el bluetooth, se debe habilitar la opción “balizas de túnel bluetooth” en los ajustes.
De esta forma, los conductores podrán seguir recibiendo indicaciones de navegación en tiempo real, evitando confusiones y mejorando la seguridad.
Un sistema colaborativo con Google y Waze
El proyecto se ha desarrollado con el apoyo de Google, cuyo director de Políticas Públicas en España, Miguel Escassi, destacó que se trata de “uno de los sistemas más sofisticados” y un “proyecto ambicioso” a nivel mundial.
Además, los usuarios podrán seguir compartiendo incidencias de tráfico, accidentes o atascos con la comunidad de conductores, mejorando la gestión del tráfico en la vía más transitada de España: la Calle 30.
Madrid, pionera mundial en conectividad subterránea
- Inversión: 140.000 euros.
- Alcance: 48 km ya operativos, ampliables a 65 km.
- Funcionamiento: dispositivos de bajo consumo que emiten señal bluetooth unidireccional.
- Privacidad: no rastrean ni capturan datos personales.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el 'caso Máster' de Cifuentes
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
- Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras