Cómo funcionan las nuevas balizas de la M-30: adiós a perderse en los túneles de Madrid

Perderse en los túneles de la M-30 será pronto historia. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado 1.600 balizas bluetooth que permiten a los conductores mantener la señal de ubicación en aplicaciones de navegación como Waze y Google Maps, incluso bajo tierra.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó este martes el sistema y anunció que, antes de final de año, se sumarán 1.100 nuevas balizas, hasta alcanzar las 2.700. El objetivo es cubrir los 65 kilómetros de túneles de la capital, incluidos los de la futura A-5.

Según Almeida, Madrid será “la primera ciudad del mundo en conectividad dentro de túneles”, solo por detrás de Tokio en despliegue tecnológico.

Cómo usar las balizas de la M-30 en el móvil

Para aprovechar esta tecnología, basta con tener activado el bluetooth en el teléfono:

En Waze : descargar la app y activar el bluetooth.

: descargar la app y activar el bluetooth. En Google Maps: además de activar el bluetooth, se debe habilitar la opción “balizas de túnel bluetooth” en los ajustes.

De esta forma, los conductores podrán seguir recibiendo indicaciones de navegación en tiempo real, evitando confusiones y mejorando la seguridad.

Un sistema colaborativo con Google y Waze

El proyecto se ha desarrollado con el apoyo de Google, cuyo director de Políticas Públicas en España, Miguel Escassi, destacó que se trata de “uno de los sistemas más sofisticados” y un “proyecto ambicioso” a nivel mundial.

Además, los usuarios podrán seguir compartiendo incidencias de tráfico, accidentes o atascos con la comunidad de conductores, mejorando la gestión del tráfico en la vía más transitada de España: la Calle 30.