El Tribunal Superior de Madrid alerta sobre los riesgos de la "polarización", la falta de medios y las presiones externas a la Justicia

La Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha inaugurado este miércoles el año judicial 2025/26 con un discurso en el que ha advertido de los principales retos del sistema judicial en la región, enfrentado a una creciente polarización social y política, la crónica lentitud del sistema y la necesidad de más medios para frenar el auge de la ciberdelincuencia.

En su intervención, Lastra ha puesto el foco en estos delitos tecnológicos, que “sigue aumentando a un ritmo imparable y requiere de una respuesta coordinada y con medios adecuados”. Ha alertado también del “preocupante aumento de los delitos económicos", especialmente los vinculados al fraude y la corrupción. Frente a una "criminalidad que se sofistica", Lastra ha apuntado la necesidad de que "lo haga también nuestra capacidad de investigación y respuesta".

Entre los delitos tradicionales, la Fiscal Superior se ha referido a la "lacra" que sigue representando la violencia sexual y de género, la cual "exige toda la atención de la sociedad y de las instituciones", y ha conminado a mejorar la protección de las víctimas. Asimismo, ha subrayado la preocupación del estamento judicial por la delincuencia juvenil y la situación de los menores, insistiendo en la necesidad de “apostar por la prevención y la educación como las herramientas más eficaces para reducir la reincidencia”.

Lastra ha dedicado una parte importante de su intervención a la creciente "polarización del debate político y la radicalización de las posiciones ideológicas", que están creando un "clima de hostilidad" hacia los colectivos más vulnerables, que "tarde o temprano" se traduce en acciones violentas y delitos de odio. En este sentido, la fiscal ha detallado que en el último año se formularon un 40% más de escritos de acusación relacionados con delitos de odio y discriminación.

La Fiscal Superior ha cerrado su discurso aludiendo, precisamente, al inminente fin de su mandato, que concluirá el próximo mes de mayo si no es renovada. Entre los compromisos asumidos al tomar cargo se encontraba el de "respaldar a los fiscales de esta Comunidad en su actuación [...], amparándoles frente a cualquier tipo de presión externa o interna", ha destacado Lastra, antes de zanjar afirmando esperar "no haberles defraudado".

Carga de trabajo excesiva y pérdida de confianza

El siguiente en tomar la palabra ha sido el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, que ha aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa los serios problemas estructurales que arrastra la justicia madrileña. “Nuestros juzgados y tribunales soportan una carga de trabajo excesiva, que difícilmente puede asumirse sin un refuerzo urgente de medios”, ha afirmado, reclamando al tiempo una mejora en infraestructuras y personal.

Rodríguez ha insistido también en la importancia de defender la independencia de los jueces “frente a presiones externas o injerencias políticas”, que, a su juicio, “ponen en riesgo la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho”. Aludiendo también a la marcada polarización social actual, el presidente del Tribunal ha hecho un llamamiento a la unidad y a la fortaleza de las instituciones como garantía de estabilidad democrática.

Asimismo, el magistrado ha subrayado la necesidad de modernizar la Administración de Justicia en la región mediante una apuesta firme por la digitalización y las nuevas tecnologías. “La justicia no puede permanecer anclada en el pasado si quiere ser eficaz y cercana al ciudadano”, ha defendido, reconociendo a la vez el compromiso de jueces, magistrados, fiscales y funcionarios que, pese a las dificultades, garantizan cada día la tutela judicial efectiva.

Al hilo de los problemas que enfrenta el sistema judicial en la región, a su llegada al acto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado la labor del Ejecutivo autonómico de "dotar de más y mejores medios a la Justicia", con "más medios y mejores infraestructuras", incluyendo la futura Ciudad de la Justicia cuyas obras arrancarán en las próximas semanas. Esa es la "vocación" de la Comunidad de Madrid, ha reiteradi García, con recado incluido: "Ojalá otros Gobiernos y otras administraciones hicieran lo propio, que dejaran trabajar en paz".