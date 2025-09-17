La Feria de Otoño en Las Ventas roza los 20.000 abonados: fechas, cartel y toreros

Con el fin del verano, vuelven los toros a Madrid. Apenas unos meses después de la Feria de San Isidro, la Plaza de las Ventas ya se prepara para reabrir sus puertas. La Feria de Otoño 2025 ofrecerá cuatro corridas de toros y dos novilladas, además de su cita en el Día de la Hispanidad, el festival benéfico en memoria de Antoñete y la final del certamen "Camino hacia Las Ventas". Los festejos arrancarán el próximo día 2 de octubre, con la novillada de Antonio López Gibaja, con la participación de Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas.

Después, la feria hará coincidir a jóvenes promesas del mundo del toreo con figuras más consagradas. El viernes 3, los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo lidiarán con los toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Al día siguiente, turno de Domingo Hernández con Talavante, Pablo Aguado y la confirmación de alternativa de Jarocho. Ciera el fin de semana el domingo una corrida mixta de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, con Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández.

El jueves 9 de octubre vuelve la actividad con la final del certamen sin picadores, a la que seguirá el viernes una novillada con Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis como protagonistas. El sábado 11, plato fuerte, con la corrida de Victoriano Martín, que pondrá a prueba a David Galván, Román y Ginés Marín. Para celebrar el Día de la Hispanidad, se celebrará un festival benéfico en homenaje a Antoñete, con Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante y Olga Casado. Garcigrande cerrará la cita con la despedida de Fernando Robleño en Las Ventas, el doblete de Morante de la Puebla y la confirmación de alternativa de Sergio Rodríguez, reciente triunfador de la Copa Chenel.

La Feria de Otoño roza los 20.000 abonos

Las Ventas ha hecho historia en esta inminente edición vendiendo hasta 19.428 abonos, mil más que el pasado año. Se trata del mejor registro de los últimos quince años en la histórica plaza. Desde que la empresa Plaza 1 asumió la gestión de la feria, casi cuatro mil abonados se han sumado a los festejos, un 25% más que en 2016.