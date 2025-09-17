La elegancia discreta toma el Palacio de Cibeles en el desfile de Simorra

Su objetivo siempre ha sido poner la calidad de los tejidos en el centro a la hora de crear cada prenda. Una idea, esta de la durabilidad, tan entroncada con la sostenibilidad, que propicia un relato ya de por sí consistente en cada colección de Simorra. La de primavera-verano 2026, presentada con gran mimo bajo la bóveda de cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, no fue una excepción. Fractales es su nombre. El equipo creativo se ha sumergido en patrones geométricos, trabajando con formas que generan distintas escalas en una mezcla entre arte y arquitectura, con un punto de encuentro en la naturaleza. A saber: la forma de un copo de nieve, un girasol, nubes y la espiral de una concha.

"Sentimos la necesidad de explorar sobre un tema matemático y muy estructurado, y alejarnos de lo orgánico que llevamos años trabajando. Cuando enfrentamos una colección, siempre reflexionamos sobre nuestra forma de pensar y hemos vuelto a terminar en un concepto muy natural, pero visto desde otra perspectiva. Se trata de un ejercicio de humildad: todo ha sido inventado por la naturaleza", nos explica Eva Dimas, Head of Brand de la firma. "La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles tiene un techo confeccionado con triángulos que se van repitiendo a distintas escalas. Cuando nos confirmaron que podíamos desfilar allí, se nos puso la piel de gallina por tener una ubicación que encajara tanto con nuestra inspiración”, concede.

Desfile de la firma Simorra en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week / Borja Sánchez-Trillo | EFE

El resultado, al que ya nos tienen acostumbrados, es un prêt-à-porter sosegado y elegante, con un punto de diseño que no tiene complejos a la hora de convencer, porque antepone crear piezas ponibles que satisfacen a una mujer real (sí, por muy manido que esté este término, se agradece que se piense en el día a día con un punto de practicidad) frente a un concepto excéntrico. Siempre con puntos de sorpresa. En este caso, se recurrió a ciertos looks en colores más atrevidos que salpican su habitual paleta blanca, beige y negra. Véase un rosa vibrante, verde menta, amarillo pastel o melocotón, muy apetecibles para la época estival. Y, por supuesto, un diseño con un twist. "Queríamos hacer algo más lineal y pulcro. Trasladando la idea a nuestros tejidos, bordamos una organza con líneas que generan una cuadrícula y crece gradualmente; una técnica que hemos usado bastante es el corte a láser, muy preciso, que nos ha permitido hacer troqueles en prendas, con acabados a sangre, para conseguir un aspecto más limpio. Hemos trabajado el laser cut en un neopreno muy delgado para confeccionar vestidos y gabardinas con un aire técnico sin perder la identidad Simorra", nos explica Victoria Mitjans, Head of Design de la empresa.

Así, desfilaron organzas vaporosas. También destacó una camisa con cuellos superpuestos cortados a sangre, una red elaborada con tiras de tafetán, un vestido rojo de noche y otro troquelado en tonos tierra, un elegante traje denim… así como los grandes bolsos, que en alguna salida se llevaban a pares. Las siluetas fueron limpias, con patrones cuadrados y vestidos rectos.

Victoria Federica (c), hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, asiste al desfile de la firma Simorra / Borja Sánchez-Trillo | EFE

Entre los asistentes, acaparó focos Victoria Federica de Marichalar y Borbón, así como la modelo Pino Montesdeoca, flamante con su eterna sonrisa, su melena canosa y una multitud de influencers: Marta Lozano, las hermanas Grace Villarreal y Melissa Villarreal... También Javier Simorra, quien creó la enseña en 1978 para trasladar posteriormente su legado a la familia Dimas, que lleva demostrando su saber hacer tanto en términos estéticos como a la hora de elevar la marca a otro nivel en cuanto a expansión desde 2006, y cuyos miembros recogieron los merecidos aplausos desde el front row.