La edil expulsada de Ganar Alcorcón seguirá presidiendo la empresa municipal ESMASA

La edil expulsada de Ganar Alcorcón Raquel Rodríguez, que fue cesada de sus competencias de Cultura, Mayores y Festejos en junio pasado, ha sido nombrada finalmente como presidenta de la empresa municipal ESMASA, según han confirmado fuentes municipales, pese a formar parte del grupo de No adscritos.

En un nuevo giro a la crisis política abierta tras la expulsión de Rodríguez de Ganar Alcorcón hace ya tres meses y medio, la ahora edil no adscrita seguirá dirigiendo ESMASA, con el mismo sueldo que tenía, y garantizará así la estabilidad del Ejecutivo local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid.

De esta manera, pese a las presiones y a su cese de todas sus delegaciones de Gobierno, Rodríguez ha logrado mantener su posición en ESMASA, donde era presidenta en funciones desde la muerte de Jesús Santos, a cambio de dar estabilidad a lo que queda de legislatura, ya que la mayoría de izquierdas depende de un único voto.

Una solución que se empezó a fraguar en julio pasado, cuando el Ayuntamiento aprobó en el Pleno una propuesta que mantenía la retribución y dedicación exclusiva de Rodríguez, pese a estar en el grupo de No adscritos, ya que esta iba a seguir con "especiales responsabilidades en la empresa municipal ESMASA".

Ahora, el acuerdo se ha concretado y, según las fuentes municipales, en agosto el Consejo de Administración de ESMASA aprobó finalmente el nombramiento de Rodríguez como presidenta, acompañada de los tenientes de alcalde David López (Ganar Alcorcón) y Miguel A. González (PSOE) como vicepresidentes.

Una vez formalizado el acuerdo en el que Rodríguez mantendrá el mando en ESMASA, pese seguir como concejal no adscrita, solo queda aclarar quien ocupará finalmente la Concejalía de Cultura, Festejos y Mayores que ostentaba antes de ser expulsada del Gobierno local.

Desde el cese de Rodríguez, las competencias de Cultura, Festejos y Mayores las ha asumido de forma provisional la teniente de alcalde responsable del área, Sonia López (PSOE), quien, de hecho, ha sido la encargada de organizar las Fiestas Patronales y la nueva temporada de artes escénicas 'A Escena'.

Desde Ganar Alcorcón han venido reclamando en sucesivas ocasiones que, en virtud del acuerdo de Gobierno firmado a principios de legislatura, las competencias de Cultura, Festejos y Mayores que venía ejerciendo Rodríguez hasta su cese les correspondería a su partido.