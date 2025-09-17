El delegado del Gobierno defiende el dispositivo de seguridad de La Vuelta: "Un ejercicio de eficacia policial"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido este miércoles a las peticiones de dimisión formuladas por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, PP y Vox por el dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista celebrado el pasado domingo. Martín defendió que el operativo fue “eficaz” y que se adaptó “para velar por la seguridad de asistentes y participantes”.

Defensa del operativo en La Vuelta

Tras participar en la junta local de Seguridad de Las Rozas, Martín subrayó que miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participaron en el dispositivo con el objetivo de “minimizar daños materiales y personales ante una movilización masiva”.

El delegado calificó la protesta en favor de Gaza que coincidió con la carrera como una concentración “mayoritarísimamente pacífica”, en la que no se registraron “conflictos graves” y cuyo fin, dijo, fue “reivindicar el fin del genocidio en Palestina”.

“Se dio un ejercicio de eficacia policial”, afirmó Martín, que lamentó que algunos partidos “parece que tienen mucho interés en que hubiera violencia” y acusó a la oposición de difundir “bulos tan burdos” como la supuesta presencia de personas condenadas por kale borroka o vinculadas con Hamas.

Respecto a la denuncia presentada por Manos Limpias contra él por presunta prevaricación administrativa, señaló que no ha recibido notificación alguna y que queda a la espera de que el juzgado decida si la admite a trámite.

Críticas al cierre del centro de refugiados de Pozuelo

Martín también se refirió al cierre del centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, tras una decisión del Ayuntamiento. Aseguró que el Ministerio de Inclusión “tomará las medidas judiciales correspondientes” una vez reciba la comunicación oficial del Consistorio.

El delegado reprochó al Ayuntamiento que mantuviera el centro abierto “encantado de recibir a centenares de migrantes ucranianos que huían de la guerra”, pero que ahora opte por su clausura “porque el color de piel de los migrantes que iban a llegar sería otro”.

Calificó la decisión como “lamentable” y reclamó a las instituciones “ser responsables, aportar soluciones, no generar más problemas y desterrar cualquier comportamiento racista como el que está señalando el Ayuntamiento de Pozuelo, respaldado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso”.