Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

400 EMPRESAS

La Comunidad de Madrid concentra más del 22% de las farmacéuticas

La región alberga 39 plantas de producción de medicamentos, ha destacado la viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, en la inauguración de Farmaforum

Laura Rodríguez, en el centro, durante su visita a las instalaciones de Farmaforum.

Laura Rodríguez, en el centro, durante su visita a las instalaciones de Farmaforum. / COMUNIDAD DE MADRID

Vicente Mateu

Madrid

La Comunidad de Madrid concentra más de 400 empresas del sector farmacéutico y biotecnológico y 39 plantas de producción de medicamentos, más del 22% del total nacional. La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha destacado hoy esta cifra en la inauguración de la Feria Farmafórum, que se celebra hasta mañana en IFEMA y que reunirá a profesionales de la industria farmacéutica, biofarmacéutica y tecnología de laboratorio.

“Vuestra gran aportación no viene solo del desarrollo de nuevos fármacos y productos sanitarios, también porque sois potentes sectores dinamizadores de la economía. Es para nosotros un orgullo que tantas compañías de estos sectores hayáis elegido la Comunidad de Madrid como destino de inversión y para el establecimiento de vuestros centros de investigación y desarrollo, de inteligencia artificial, y de producción y de distribución”, ha señalado Gutiérrez.

Laura Gutiérrez (segunda por la derecha) en la inauguración de Farmaforum.

Laura Gutiérrez (segunda por la derecha) en la inauguración de Farmaforum. / COMUNIDAD DE MADRID

Precisamente esta semana, el Gobierno regional ha presentado su Estrategia Sectorial 2025-2028 para consolidarse como referencia en innovación biofarmacéutica. Está compuesta por 15 proyectos concretos centrados en incorporar nuevos medicamentos, promover la formación médica o impulsar la I+D clínica y preclínica. 

La consejera de Economía, Rocío Albert.

La consejera de Economía, Rocío Albert. / COMUNIDAD DE MADRID

Esta Estrategia sectorial se ha anunciado en la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Fue presentado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y la de Sanidad, Fátima Matute y nace del trabajo conjunto entre el Gobierno madrileño, Farmaindustria y las principales empresas y asociaciones del sector biofarmacéutico. Albert ha enfatizado la “clara apuesta del Ejecutivo autonómico por la colaboración públicoprivada y el compromiso de fomentar el trabajo conjunto entre industria, universidades y hospitales”.

Por su parte, Matute ha destacado al sector biofarmacéutico de la región “de primer nivel, con un enorme potencial y un aliado estratégico esencial a la hora de afrontar retos sociosanitarios como el envejecimiento, el abordaje de la cronicidad, el dolor, o la fragilidad”. “También para avanzar en la precisión, la personalización, la adherencia y la eficacia de los tratamientos. Y que nos ayudará a potenciar la prevención, la continuidad asistencial o la sostenibilidad de todo el sistema”, ha subrayado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
  2. De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
  3. Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
  4. Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el 'caso Máster' de Cifuentes
  5. ¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold? Tiempo de recuperación y partidos que se pierde el jugador del Real Madrid
  6. Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
  7. Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
  8. La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027

La Comunidad de Madrid concentra más del 22% de las farmacéuticas

La Comunidad de Madrid concentra más del 22% de las farmacéuticas

Fin a la ocupación ilegal de una ermita en Valencia para montar un chiringuito que impulsó un empresario y concejal de Vox

Fin a la ocupación ilegal de una ermita en Valencia para montar un chiringuito que impulsó un empresario y concejal de Vox

Cierra en Toledo la discoteca más antigua de España: "Más de medio siglo de risas y primeros besos"

Cierra en Toledo la discoteca más antigua de España: "Más de medio siglo de risas y primeros besos"

Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy

Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy

Los nativos digitales transforman las necesidades financieras de los jóvenes: autónomos, comprometidos y propensos al cambio

Los nativos digitales transforman las necesidades financieras de los jóvenes: autónomos, comprometidos y propensos al cambio

El Gobierno justifica la ampliación hasta 2050 del peaje del Huerna y todos los partidos de Asturias lo rechazan: "Es un castigo"

El Gobierno justifica la ampliación hasta 2050 del peaje del Huerna y todos los partidos de Asturias lo rechazan: "Es un castigo"