La Comunidad de Madrid concentra más del 22% de las farmacéuticas

La Comunidad de Madrid concentra más de 400 empresas del sector farmacéutico y biotecnológico y 39 plantas de producción de medicamentos, más del 22% del total nacional. La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha destacado hoy esta cifra en la inauguración de la Feria Farmafórum, que se celebra hasta mañana en IFEMA y que reunirá a profesionales de la industria farmacéutica, biofarmacéutica y tecnología de laboratorio.

“Vuestra gran aportación no viene solo del desarrollo de nuevos fármacos y productos sanitarios, también porque sois potentes sectores dinamizadores de la economía. Es para nosotros un orgullo que tantas compañías de estos sectores hayáis elegido la Comunidad de Madrid como destino de inversión y para el establecimiento de vuestros centros de investigación y desarrollo, de inteligencia artificial, y de producción y de distribución”, ha señalado Gutiérrez.

Laura Gutiérrez (segunda por la derecha) en la inauguración de Farmaforum. / COMUNIDAD DE MADRID

Precisamente esta semana, el Gobierno regional ha presentado su Estrategia Sectorial 2025-2028 para consolidarse como referencia en innovación biofarmacéutica. Está compuesta por 15 proyectos concretos centrados en incorporar nuevos medicamentos, promover la formación médica o impulsar la I+D clínica y preclínica.

La consejera de Economía, Rocío Albert. / COMUNIDAD DE MADRID

Esta Estrategia sectorial se ha anunciado en la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Fue presentado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y la de Sanidad, Fátima Matute y nace del trabajo conjunto entre el Gobierno madrileño, Farmaindustria y las principales empresas y asociaciones del sector biofarmacéutico. Albert ha enfatizado la “clara apuesta del Ejecutivo autonómico por la colaboración públicoprivada y el compromiso de fomentar el trabajo conjunto entre industria, universidades y hospitales”.

Por su parte, Matute ha destacado al sector biofarmacéutico de la región “de primer nivel, con un enorme potencial y un aliado estratégico esencial a la hora de afrontar retos sociosanitarios como el envejecimiento, el abordaje de la cronicidad, el dolor, o la fragilidad”. “También para avanzar en la precisión, la personalización, la adherencia y la eficacia de los tratamientos. Y que nos ayudará a potenciar la prevención, la continuidad asistencial o la sostenibilidad de todo el sistema”, ha subrayado.