CONSEJO DE GOBIERNO
La Comunidad de Madrid aprueba una bonificación del 80% en el recibo del agua para los afectados por incendios forestales
Los damnificados podrán solicitar la ayuda en los seis meses posteriores al siniestro y será compatible con el descuento por exención social
La Comunidad de Madrid aplicará una bonificación del recibo del agua a los afectados por los incendios forestales registrados este verano. La medida, anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso el pasado 14 de agosto en Tres Cantos —donde el fuego arrasó cerca de 2.000 hectáreas—, ha sido aprobada este martes por el Consejo de Administración de Canal de Isabel II.
Descuento del 80% en la parte variable de la tarifa
El acuerdo introduce una modificación en la orden de tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización gestionados por la empresa pública. Los beneficiarios verán reducido en un 80% el importe de la parte variable de su factura durante un año, con el objetivo de aliviar el impacto económico y los daños materiales en fincas y locales.
La medida tendrá carácter permanente para futuros siniestros y se aplicará a los titulares de contratos con Canal de Isabel II cuyas viviendas o negocios resulten afectados por incendios forestales que alcancen la situación operativa 2 o superior.
Plazos y compatibilidad con otras ayudas
El descuento podrá solicitarse en los seis meses posteriores a la declaración del incendio y será compatible con las bonificaciones ya existentes, como la exención social. Según las estimaciones de Canal, unas 60 personas podrían acogerse a esta iniciativa, previa comprobación en los planos oficiales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).
Bonificaciones sociales en el agua
Canal de Isabel II fue pionera hace casi tres décadas en la implantación de tarifas sociales y mecanismos de pago flexibles para usuarios en situación de vulnerabilidad. A cierre de 2024, casi 65.000 contratos contaban con algún tipo de bonificación, lo que representa a unas 300.000 personas.
Actualmente, la compañía aplica descuentos por exención social, pensión de viudedad con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, familia o vivienda numerosa y ocupación ilegal de la vivienda.
