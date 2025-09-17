La Comunidad de Madrid acusa a Óscar Puente de difundir "bulos" sobre el Metro: "La foto no es de hoy"

La polémica sobre el estado del Metro de Madrid ha subido de tono este miércoles después de que el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, acusara al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de difundir "bulos" en redes sociales.

Rodrigo respondió en X (antes Twitter) a un mensaje en el que Puente denunciaba un nuevo "colapso" en el suburbano y lo acompañaba con una imagen de la estación de Puerta del Sur abarrotada. Según el consejero, la fotografía "no es de hoy", y difundió otra tomada a las 8:46 horas de este miércoles en la misma estación donde se aprecia "una situación de normalidad".

"El ministro que dice combatir los bulos es el más prolijo en crearlos", escribió Rodrigo, que acusó a Puente de utilizar la crisis del transporte madrileño "para tapar las vergüenzas de Sánchez atacando a Madrid".

Aglomeraciones en el Metro de Madrid

Las críticas al servicio de Metro se han intensificado desde el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el cierre parcial de la Línea 6 —en su tramo entre Moncloa y Legazpi—, el inicio del curso escolar y universitario y varias incidencias técnicas.

Este martes, durante la hora punta de la mañana, se registraron interrupciones en la Línea 1 (entre Puente de Vallecas y Nueva Numancia) y en la Línea 10 (entre Tribunal y Casa de Campo), lo que agravó la saturación en los andenes.

El PSOE-M pide transporte gratuito mientras duren las obras

En paralelo, el PSOE-M ha registrado este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley (PNL) para reclamar que el abono transporte sea gratuito "hasta la finalización de la acumulación de obras por el colapso de la movilidad en la Comunidad de Madrid".

La propuesta incluye tres medidas principales: