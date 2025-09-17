TRANSPORTE PÚBLICO
La Comunidad de Madrid acusa a Óscar Puente de difundir "bulos" sobre el Metro: "La foto no es de hoy"
El consejero Jorge Rodrigo reprocha al ministro de Transportes haber usado una foto "que no es de hoy" para hablar de colapso en el suburbano
El PSOE-M reclama transporte gratuito mientras duren las obras
La polémica sobre el estado del Metro de Madrid ha subido de tono este miércoles después de que el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, acusara al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de difundir "bulos" en redes sociales.
Rodrigo respondió en X (antes Twitter) a un mensaje en el que Puente denunciaba un nuevo "colapso" en el suburbano y lo acompañaba con una imagen de la estación de Puerta del Sur abarrotada. Según el consejero, la fotografía "no es de hoy", y difundió otra tomada a las 8:46 horas de este miércoles en la misma estación donde se aprecia "una situación de normalidad".
"El ministro que dice combatir los bulos es el más prolijo en crearlos", escribió Rodrigo, que acusó a Puente de utilizar la crisis del transporte madrileño "para tapar las vergüenzas de Sánchez atacando a Madrid".
Aglomeraciones en el Metro de Madrid
Las críticas al servicio de Metro se han intensificado desde el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el cierre parcial de la Línea 6 —en su tramo entre Moncloa y Legazpi—, el inicio del curso escolar y universitario y varias incidencias técnicas.
Este martes, durante la hora punta de la mañana, se registraron interrupciones en la Línea 1 (entre Puente de Vallecas y Nueva Numancia) y en la Línea 10 (entre Tribunal y Casa de Campo), lo que agravó la saturación en los andenes.
El PSOE-M pide transporte gratuito mientras duren las obras
En paralelo, el PSOE-M ha registrado este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley (PNL) para reclamar que el abono transporte sea gratuito "hasta la finalización de la acumulación de obras por el colapso de la movilidad en la Comunidad de Madrid".
La propuesta incluye tres medidas principales:
- Gratuidad del abono transporte como compensación por el "defectuoso servicio".
- Refuerzo de los planes de contingencia para absorber la demanda durante los cortes.
- Información en tiempo real a los usuarios sobre las incidencias.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Una exasesora de la Comunidad de Madrid, condenada a dos años de prisión por el 'caso Máster' de Cifuentes
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
- Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras