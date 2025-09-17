El Comité de Disciplina no retira la tarjeta roja a Dean Huijsen y el Real Madrid enviará un nuevo recurso ante Apelación

El Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestima el recurso presentado por el Real Madrid ante la tarjeta roja mostrada por Jesús Gil Manzano a Dean Huijsen en el encuentro liguero ante la Real Sociedad. El conjunto blanco presentó en tiempo y hora, tal y como indica el procedimiento, unas apelaciones por escrito para retirar la sanción al zaguero madridista. Pero tuvo que hacerlo antes de que el CTA hiciera pública su consideración acerca de la jugada, por medio de su programa 'Tiempo de Revisión', en el que se repasan las jugadas más polémicas de la jornada. Ahora, el organismo deja en un partido la sanción para el defensor madridista.

"La sanción más adecuada para el defensa del Real Madrid Dean Huijsen en la infracción sobre Mikel Oyarzabal en el partido contra la Real Sociedad hubiera sido tarjeta amarilla y no roja, porque no se cumplen el cien por cien de los condicionantes necesarios para ello", explicaba el organismo en el vídeo previamente mencionado. Sin embargo, al categorizarla como una jugada gris, valora positivamente la no intervención del VAR en la acción. El Real Madrid no ha podido adjuntar como recurso estas palabras del CTA y desde el club ya se hacían a la idea de que sería tremendamente difícil que Disciplina retirara la sanción al central español.

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen durante la acción de su expulsión. / Juan Herrero / EFE

Es por ello que, incluso antes de conocer la resolución definitiva, el conjunto blanco ya trabajaba en la siguiente parte del proceso: emitir un recurso ante Apelación, el siguiente organismo en la cadena, donde sí adjuntará como prueba la resolución del CTA acerca de la jugada. Ya hace dos temporadas el equipo madrileño se vio en obligación de reclamar una rebaja en la sanción por una entrada sancionada con tarjeta roja de Nacho sobre Portu, cuando vio cómo el organismo aceptó sus reclamos y redujo un partido a la sanción impuesta al exfutbolista del Real Madrid.

¿Y ahora qué?

Ahora, la pelota se traslada al tejado de Comité de Apelación, que emitirá una respuesta en los próximos días. El comité tiene la difícil decisión de emitir una respuesta de una jugada en la que el acta arbitral y la el posterior análisis del CTA no coinciden. Hasta entonces, Dean Huijsen seguirá entrenando con total normalidad por si la decisión cae del lado de los madridistas y pudiera vestirse de corto para el duelo de este sábado ante el Espanyol. En caso de que el organismo no acepte el recurso de los blancos, tan solo quedaría acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) como última instancia. Si ninguno de estos organismos concede la razón al conjunto blanco, Raúl Asencio podría ocupar el puesto de Huijsen en los próximos compromisos ligueros.