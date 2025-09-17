Comienza la rehabilitación de la N-III a su paso por Perales de Tajuña que el Ayuntamiento reclama desde hace años

La Demarcación de Carreteras del Estado ha comenzado ya las obras de mejora en la travesía de la carretera N-III a su paso por Perales de Tajuña. Unos trabajos fruto de las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento para adecuar el firme, reforzar la seguridad vial y eliminar la pasarela peatonal.

Los trabajos, que se prevé que estén finalizados antes de que acabe el año, Iincluyen el reasfaltado de los 5 kilómetros de la travesía desde la intersección con la A-3 y la M-220 hasta su confluencia con la M-204, reparando las imperfecciones en el firme causadas por el paso del tiempo y las inclemencias mediante un fresado del pavimento tras lo cual se asfaltará a dos capas.

Obras en la N-III / Ayuntamiento de Perales de Tajuña

El proyecto contempla también el desmontaje de la pasarela peatonal que une el casco antiguo con el Barrio Nuevo, que presenta una conservación deficiente y cuya disposición resultaba poco eficaz. En su lugar se habilitarán dos pasos de peatones sobreelevados a la altura de las paradas de autobús, que contarán con señalización conforme a la normativa vigente.

La pasarela que se desmontará. / Ayuntamiento de Perales de Tajuña

Paralelamente, se construirá un nuevo tramo de acera en el margen derecho de la vía entre ambos pasos, lo que permitirá mejorar la movilidad de los vecinos y ofrecer un tránsito más seguro. En este sentido, con el fin de reforzar la seguridad vial, la Demarcación de Carreteras está estudiando la instalación de semáforos con radar para controlar la velocidad en este punto.

Por otro lado, ya se está trabajando en la modificación de la intersección que conecta la calle Mayor Alta con la N-III, demoliendo la isleta existente para facilitar el giro de los autobuses en su incorporación a la vía. Esta actuación responde a una petición del Consistorio y de la empresa de transporte de autobuses para poder así mejorar el servicio y garantizar una circulación más fluida, garantizando también la seguridad de las decenas de vehículos que pasan por este punto cada día.

Reasfaltado de la NIII / Ayuntamiento de Perales de Tajuña

“Lo que hoy vemos es fruto del trabajo de muchos años de solicitudes a la Demarcación de Carreteras, a la Dirección General y al Ministerio, a quienes agradezco que, por fin, se acometan estas obras tan necesarias, y tan demandadas también por los vecinos, que van a mejorar la seguridad en esta travesía que es paso obligado para todos”, ha explicado la alcaldesa, Yolanda Cuenca, recordando que “llevo años reuniéndome con los distintos responsables de la N-III, muy especialmente en el último año cuando se ultimó todo lo relativo a la futura electrogasolinera, y por fin vemos el resultado”.