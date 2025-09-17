La cercanía a Madrid impulsa el crecimiento de Seseña: a subasta terrenos para albergar a 10.000 nuevos vecinos

La urbanización de El Quiñón, impulsada por 'El Pocero' en Seseña (Toledo), se convirtió en un símbolo de la crisis inmobiliaria al paralizarse su construcción poco después de entregarse las primeras 5.300 viviendas en 2007. Años después, la zona vive un nuevo impulso porque "las casas construidas tienen ya plena ocupación" y las de nueva construcción "están vendidas y con lista de espera".

Tanto es así que el 20 por ciento de los terrenos edificables de la urbanización han salido a subasta en búsqueda de inversores para la construcción de 3.500 viviendas que atraerían a 10.000 nuevos vecinos. En concreto se trata de 13 parcelas con calificación 'urbana residencial' que llevarían a Seseña a alcanzar los 40.000 habitantes, según Subastas Trademat, la empresa burgalesa que ha puesto en marcha la puja.

En un comunicado, la compañía ha explicado que el plazo para pujar por los terrenos ofertados está abierto hasta el 23 de septiembre a través de su web, en una subasta que se llevará a cabo ante la administración concursal con apertura de sobre ante notario.

Lo que sale a subasta es una quinta parte de los terrenos edificables en El Quiñón, aproximadamente unas 11 hectáreas de terreno. "Las casas construidas tienen ya plena ocupación, y las de nueva construcción están vendidas y con lista de espera. La alta demanda en la zona por su proximidad a Madrid hace que sea un buen momento para seguir edificando", ha analizado en una nota de prensa el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz.

El constructor Francisco Hernando, 'El Pocero', impulsó esta urbanización en los primeros años del siglo XXI y proyectó la construcción de una ciudad desde cero para edificar 13.000 viviendas. Seseña contaba en aquel entonces con 4.000 habitantes y a día de hoy supera los 29.000. En 2007 se entregaron las primeras 5.300 viviendas, pero un año más tarde, en plena crisis inmobiliaria, se paralizó la construcción.

El Quiñón cuenta actualmente con numerosos servicios para sus vecinos, entre ellos cuatro centros de enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria, consultorio médico, instalaciones deportivas y una veintena de autobuses diarios a Madrid, detalla Trademat, y está situado próximo a Madrid y al polígono industrial de Illescas (Toledo).