El calor se instala en Madrid a la espera de precipitaciones: ¿Cuándo lloverá en la capital?

La ciudad de Madrid vive esta semana una pequeña ola de calor que contrasta con el plácido inicio de septiembre que han vivido los madrileños. Tras varias semanas en las que los termómetros no han sobrepasado los treinta grados, la capital ha visto cómo el mercurio crecía poco a poco en los últimos días hasta traer el verano de vuelta a sus calles.

Este miércoles las temperaturas máximas alcanzarán los treinta y cuatro grados centígrados, que serán treinta y cinco durante el jueves y el viernes. Las mínimas estos días oscilarán entre los diecinueve y los veintiuno, por lo que no habrá que inquietarse por posibles noches cálidas en la urbe. El sábado esta situación empezará a cambiar, con máximas que no sobrepasarán los treinta y dos grados. No obstante, será el domingo cuando el tiempo en Madrid pegue un auténtico vuelco.

El verano finaliza en Madrid: bajonazo de temperaturas y lluvia

Oficialmente, el verano toca a su fin el lunes 22 de septiembre en el hemisferio norte. Y, en Madrid, el otoño llegará abruptamente. El domingo las temperaturas se desplomarán hasta los veinticuatro grados, diez menos que en la jornada de hoy, miércoles. Las mínimas también caerán hasta los catorce. Pero la historia no termina aquí: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vaticinado precipitaciones en la capital con una probabilidad del 85% para esa jornada.

La semana que viene, tocará sacar chaquetas, cazadoras y pantalón largo de los armarios. Desde el lunes, el mercurio no llegará siquiera a los veinte grados, enfriándose el ambiente hasta los ocho durante la madrugada. Por tanto, estos días toca disfrutar de los últimos días de altas temperaturas con algún remojón en la piscina o excursiones a la Sierra de Guadarrama.