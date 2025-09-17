SUCESOS
Los bomberos rescatan a una vaca atrapada durante más de dos horas en una turbera en Rascafría
La res, de grandes dimensiones, había quedado inmovilizada con las cuatro patas hundidas en el terreno, sin posibilidad de liberarse por sí sola
Agentes forestales y efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron este lunes a una vaca que permaneció atrapada durante más de dos horas en una turbera situada junto a la carretera M-611, en el municipio de Rascafría.
El aviso lo dio el propietario del animal poco antes de las 19:00 horas, según confirmaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La res, de grandes dimensiones, había quedado inmovilizada con las cuatro patas hundidas en el terreno, sin posibilidad de liberarse por sí sola.
Un rescate complejo
Los equipos desplazados comenzaron las maniobras retirando tierra con palas. Posteriormente instalaron un sistema de poleas y un cabrestante conectado a un vehículo todoterreno de los bomberos, con el que lograron extraer al animal.
La operación finalizó en torno a las 21:30 horas y la vaca fue rescatada sin heridas ni fracturas.
