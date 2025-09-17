Ayuso subraya que Madrid ha atendido a 2.907 gazatíes: “Somos una de las regiones más acogedoras del mundo”

Casi 3.000 gazatíes. Ese es el número de personas procedentes de la Franja que ha atendido la Comunidad de Madrid, según ha asegurado hoy su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien ha subrayado, en plena polémica entre el Gobierno y el PP por la invasión israelí de Gaza, el uso del término genocidio y el papel que España está desempeñando en la comunidad internacional, que la región que preside es "una de las más acogedoras del mundo".

La presidenta madrileña ha detallado las cifras en una comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno regional. En concreto, son 2.907 los gazatís que han sido atendidos por la Comunidad de Madrid, 383 de ellos, ha dicho, en urgencias. En el día en que Marea Palestina ha denunciado que desde la Comunidad se ha dado la orden de retirar de los colegios banderas y simbología propalestina, instrucción que ella niega haber dado, Ayuso ha señalado que los centros educativos madrileños han recibido a 60 niños procedentes de Gaza. Además, ha añadido, se ha atendido a 90 personas como demandantes de empleo y a hasta 304 en los distintos servicios para la búsqueda de un puesto de trabajo.

"Nuestra responsabilidad es atender aquí a todos los ciudadanos, todos por igual, en igualdad de derechos y de obligaciones ante la ley, y ser un lugar de integración, tratar con humanidad y hacerlo para todos, sean judíos, gazatíes, vengan de donde vengan, haya nacido donde hayan nacido", ha señalado. "Esto es Madrid: una región abierta, integradora, de las más plurales y acogedoras del mundo".

Ayuso ha contrapuesto estas cifras a los 400 millones de euros en contratos de seguridad y defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez ha suscrito con Israel. La dirigente madrileña ha insistido en su postura crítica con el presidente del Gobierno, a quien, ha asegurado "no le interesa Gaza nada". Su postura frente a Israel, defiende Ayuso, responde en realidad a su intención de tapar los casos de corrupción "en su entorno familiar y político".

"Ahora España tiene que encabezar las protestas para darle más oxígeno mediático al presidente del Gobierno y aislarnos más del mundo", ha mantenido. "Sánchez pretendiendo aislar a Israel, está aislando a España de los asuntos más importantes: seguridad, defensa y presencia en el mundo", ha afirmado antes de insistir en los contratos de defensa firmados con el estado hebreo. "Que empiece por contarnos las facturas con Israel en materia de defensa y seguridad, que sería muy interesante. No vaya a ser que los socios, a los que quiere comer terreno, que es también por lo que mueve todo esto, se lo comerían por las patas".