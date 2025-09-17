Ayuso niega haber prohibido símbolos palestinos en los colegios y acusa a Sánchez de "llevar la 'kale borroka' a las aulas"

La noticia publicada esta mañana de que colegios madrileños habían recibido instrucciones para retirar simbología palestina en plena polémica entre el Gobierno y el PP por la postura ante la invasión israelí de Gaza y el uso del término "genocidio" ha sacudido la política madrileña. El movimiento Marea Palestina asegura que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza. El Ejecutivo regional lo ha negado, pero el asunto no ha tardado en prender. Tanto desde el Gobierno como desde la oposición madrileña de izquierdas se ha tachado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "amiga de genocidas" o de manejar "un curioso concepto de la libertad".

La dirigente madrileña, entretanto, ha asegurado, que ella no ha dado personalmente esa instrucción, pero ha reclamado que "el Gobierno, los medios sociales y la propaganda del régimen" dejen "en paz" a la comunidad educativa y que se deje de "adoctrinar en los colegios" y "llevar las refriegas políticas a todas las aulas". "Y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción", ha subrayado.

En respuestas a los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ayuso ha pedido "responsabilidad" a la comunidad educativa y ha acusado al presidente del Gobierno de "llevar la kale borroka a las aulas". Asimismo, se ha mostrado particularmente combativa respecto a las protestas del pasado domingo en la Vuelta a España, que ha calificado de "boicot revolucionario" llevado a cabo "con la complicidad del Gobierno central y su delegado". Madrid, ha repetido, evaluará los daños causados para exigir que sean los responsables los que los paguen, entre los que ha incluido al propio Sánchez, "a muchos de sus ministros que han jaleado el boicot" y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Según avanzaba esta mañana el diario El País, varios centros educativos de la región han recibido desde la semana pasada llamadas de la inspección de educación para retirar banderas palestinas y simbología relacionada con Gaza. Un miembro de Marea Palestina, profesor jubilado, asegura que las comunicaciones las está realizando la inspección educativa de manera verbal con carácter general en centros públicos y concertados.

Fuentes de la Consejería han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", señalan, según recoge Europa Press.

En un momento en que la invasión ocupa el centro del tablero político nacional, tras las protestas que el pasado domingo obligaron a suspender el final de la Vuelta a España en Madrid, la polémica ha servido al Gobierno y a la oposición madrileña para arremeter contra Ayuso, la voz del PP que más abiertamente se ha posicionado del lado de Israel.

Particularmente contundente ha sido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha calificado a la dirigente madrileña de "amiga de genocidas". A su juicio, la prohibición de símbolos palestinos en los colegios es "extraordinariamente grave" por tratarse de una "vulneración de la libertad de expresión". En términos parecidos, la portavoz de Más Madrid en la región, Manuela Bergerot ha llamado a Ayuso "embajadora del genocidio" y ha anunciado que su formación presentará acciones legales "cuando esta orden ejecutiva se haga oficial".

El secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha tildado la supuesta prohibición de "infumable" mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha cuestionado el "curioso concepto de la libertad" que tiene la presidenta madrileña y recordado que sí que hubo banderas ucranianas en los centros educativos madrileños.