TRANSPORTE
Retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Andalucía por una avería en un desvío de Atocha: ¿cuándo se restablecerá el servicio?
El motivo es una avería en uno de los desvíos de la estación madrileña de Atocha
Madrid se ha despertado con incidencias a primera hora de la mañana. Los trenes de Alta Velocidad que conectan Sevilla con Madrid han vuelto a registrar problemas durante la jornada de este miércoles.
El motivo es una avería en uno de los desvíos de la estación madrileña de Atocha. Según Adif, esta incidencia ya ha sido solucionada y los trenes recuperan progresivamente su ritmo habitual. Mientras se restablece el servicio, la estación madrileña acoge a todos los viajeros que tienen previsto salir hacia el sur y espera a los que llegarán a Madrid.
Eso sí, de momento, las frecuencias de los trenes no han vuelto a la normalidad. Muchos ciudadanos comparten los tiempos de espera en las redes sociales, alertando a otros consumidores y dejando ver qué situación se vive en Atocha.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional
- Así es Calle 10, el evento cultural 'más completo de Madrid': programación y todas las bandas que actuarán
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras
- Nueve bomberos heridos, dos graves, en un incendio en un restaurante de la calle Amador de los Ríos