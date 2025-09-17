Retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Andalucía por una avería en un desvío de Atocha: ¿cuándo se restablecerá el servicio?

Madrid se ha despertado con incidencias a primera hora de la mañana. Los trenes de Alta Velocidad que conectan Sevilla con Madrid han vuelto a registrar problemas durante la jornada de este miércoles.

El motivo es una avería en uno de los desvíos de la estación madrileña de Atocha. Según Adif, esta incidencia ya ha sido solucionada y los trenes recuperan progresivamente su ritmo habitual. Mientras se restablece el servicio, la estación madrileña acoge a todos los viajeros que tienen previsto salir hacia el sur y espera a los que llegarán a Madrid.

✅Está solucionada esta incidencia. La marcha de los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía recupera gradualmente la normalidad. https://t.co/CICHtTt24M — INFOAdif (@InfoAdif) September 17, 2025

Eso sí, de momento, las frecuencias de los trenes no han vuelto a la normalidad. Muchos ciudadanos comparten los tiempos de espera en las redes sociales, alertando a otros consumidores y dejando ver qué situación se vive en Atocha.