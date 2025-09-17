Así pueden solicitar los madrileños de hasta 50 años los avales de hipotecas: ahora también para obra nueva

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comunicado su intención de ampliar el plan 'Mi primera vivienda', el programa que facilita la concesión de avales públicos para la compra de una casa. Este anuncio se lanzó como una medida del nuevo plan de choque de vivienda 2026-2027, que pretende combatir la emergencia habitacional en la región.

Lo cierto es que la extensión de la iniciativa tendrá efecto directo sobre los principales beneficiarios, pues extenderá 10 años la edad tope para acogerse, así como el tipo de los inmuebles que pueden adquirirse. En esta nueva tanda, también podrán adquirirse los inmuebles de nueva construcción.

El plan 'Mi primera vivienda' ya ha ayudado a 5.000 jóvenes, permitiéndoles adquirir un inmueble sin las dificultades que giran en torno a esta práctica. En los próximos meses, ya entrado 2026, los madrileños de hasta 50 años se podrán sumar a 'Mi primera vivienda'.

Con estos cambios, se busca perseguir los resultados que se consiguieron en 2024 cuando se subió el umbral de edad de 35 a 40 años. Con ello, el número de altas llegó a duplicarse en tan solo 10 meses al pasar de 2.000 a 4.400.

Eso sí, cabe resaltar que las condiciones no serán las mismas que para los jóvenes y personas de hasta 40 años, familias numerosas y familias monoparentales sin límite de edad. A día de hoy se conceden avales de 100% de la hipoteca, pero a este porcentaje no podrá accederse por encima de los 40 años. El aval máximo alcanzará el 95% para los beneficiarios entre los 40 y los 45 años y llegará al 90% para los que tengan entre 45 y 50 años.

Nuevo plan de choque de vivienda

Los futuros beneficiarios de 'Mi primera vivienda' que se acojan al plan para comprar una casa de nueva construcción podrán cubrir, incluso, las cuotas previas a la entrega del inmueble, si es que lo adquieren sobre plano. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han expresado su confianza en que la flexibilización de los requisitos de este programa ayude a los madrileños que quieren comprar un piso pero no tienen los ahorros suficientes para complementar una hipoteca.

Esta ampliación es tan solo una de las 15 medidas que el Gobierno de Díaz Ayuso ha incluido en el nuevo plan de choque de vivienda para los próximos dos años. Otros puntos de esa estrategia son la aprobación de una nueva ley del Suelo, el aumento de las promociones del Plan Vive con hasta 14.000 pisos o más beneficios para los propietarios que deciden alquilar sus viviendas con el programa específico de la Comunidad de Madrid.