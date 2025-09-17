El Atlético de Madrid hace una llamada a filas antes de su debut en Champions frente al Liverpool: "Es hoy"

El Atlético de Madrid inicia este miércoles en Anfield su andadura en la Champions 2025/26. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone ha empezado la temporada de manera complicada, los resultados no han acompañado a los rojiblancos, pero la reciente victoria liguera ante el Villarreal parece haber dado un empujón necesario a los atléticos de cara al primer encuentro de la fase liga de la Champions. Desde el club son conscientes de la importancia del partido de esta noche. Por ello, a través de sus redes sociales han hecho un llamamiento al aficionado rojiblanco para que, desde casa o desde Anfield, estén más que nunca junto al equipo.

"Es hoy, es hoy"

A través del vídeo, recuerdan su penúltima visita a Anfield, correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la temporada 2019/20. Un doblete que cambió la carrera de Marcos Llorente y un tanto de Morata dieron la victoria a los rojiblancos (2-3). También aparecen imágenes de una de las mejores victorias del curso pasado, ante el PSG en el Parque de los Príncipes, en una situación que recuerda, y mucho, a la que puede vivir el equipo esta noche sobre el césped de Anfield.

Mientras tanto, la enfermería de los rojiblancos está ocupada por Thiago Almada, Baena y Giménez, piezas fundamentales para Simeone. También se suman Julián Alvarez, con molestias musculares, y Johnny Cardoso será baja de última hora, tras sufrir un esguince de tobillo durante el entrenamiento del lunes. "Esto es el fútbol, es parte de esto y estamos centrados con los que van a empezar. Jugarán, darán todo y mostrarán lo que tienen", zanjaba Simeone durante la rueda de prensa previa al encuentro.

Las bajas merman un equipo que viene con ganas de reivindicarse tras un inicio de temporada tumultuoso, pero Simeone avisa: "Cuando empiece el partido seremos once contra once". Porque el Atlético busca resucitar con lo que siempre ha sido su mayor obsesión, la Liga de Campeones. Y, esta noche, en Liverpool, tiene una oportunidad idónea para enderezar el rumbo de una temporada que ha arrancado con mal pie.