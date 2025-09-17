La Aemet prevé un otoño madrileño caluroso y sin grandes precipitaciones

Las temperaturas de estos primeros días de septiembre, con máximas por encima de los 30 ºC, no son las habituales en Madrid. Se prevé que a partir del domingo bajen bastante, además de la llegada de algunas lluvias. Aunque, por lo general, el otoño se espera caluroso y sin grandes precipitaciones.

Así lo ha expuesto este miércoles el delegado de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), Miguel Ángel Pelacho, que ha asegurado que "las temperaturas que estamos teniendo ahora (en la Comunidad de Madrid) son bastante elevadas para la época del año" en la que estamos. No obstante, se estima que eso cambiará a partir del domingo 21.

Para entonces, la predicción es que bajen bastante las temperaturas, con máximas de unos 18 ºC y mínimas de 10 ºC debido a un frente que traerá, posiblemente, precipitaciones en la ciudad de Madrid. En la Sierra estas lluvias podrían llegar el mismo sábado por la noche.

Pese a este frente, la Aemet espera que el otoño sea caluroso según sus predicciones. "Hay un 60% de probabilidad de que sea un otoño cálido, frente a un 30% de que sea normal y un 10% de que sea frío", ha matizado.

También se prevén pocas lluvias: calculan un 45% de probabilidad de que sea un otoño seco, un 35% normal y un 20% húmedo.

Un año húmedo

A solo dos semanas de que termine el año hidrológico (calculado entre el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del siguiente), la agencia de meteorología puede decir ya que este "ha sido muy húmedo" en Madrid. En concreto, un 136% respecto a la media. "Esto es así porque en el último año ha llovido bastante más de lo normal", ha apuntado Pelacho.

Lo que no hay es sequía, al menos si se mira el último año. El verano ha dejado en el centro de Madrid hasta 54 noches tropicales (con mínimas por encima de los 20 ºC) y cuatro tórridas (por encima de los 25 ºC).

El mes de agosto terminó siendo el más cálido de la serie en Madrid, con una temperatura media de 26.4 ºC (2.5 ºC más), en parte por la ola de calor de 14 días que hubo entre los días 3 y 16, la cuarta más larga hasta ahora. También fue especialmente cálido junio, con 24.8ºC (3.9ºC). Julio se mantuvo en una media de 25 ºC, 0.7ºC más.

Pelacho ha destacado que Getafe hizo récord en cuanto a su temperatura media, con 27.3 ºC mientras que Retiro se quedó a solo una décima, con 26.1 ºC de media.