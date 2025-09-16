¿Quieres ver el Palacio Real de Madrid? Esta es la guía completa para planificar tu visita

El majestuoso Palacio Real de Madrid, uno de los monumentos históricos más emblemáticos de España, abre sus puertas al público con horarios, precios y experiencias renovadas. Si estás pensando en visitarlo, esta guía práctica te ayudará a sacar el máximo partido a la visita: desde cómo reservar entradas hasta qué salas no puedes dejar de ver.

¿Por qué visitar el Palacio Real de Madrid?

El Palacio Real es la residencia oficial de los Reyes de España, utilizado actualmente para ceremonias de Estado y actos institucionales. Fue construido en el siglo XVIII, tras el incendio del antiguo Alcázar de Madrid en 1734, por orden de Felipe V, bajo la dirección de arquitectos como Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti, aunque fue Carlos III quien lo convirtió en su hogar real.

Declarado Monumento Histórico-Artístico, el palacio alberga salas palaciegas lujosas, la Real Armería, la Farmacia Real, la Biblioteca, la Real Cocina y una riqueza artística impresionante, con muebles, tapices, armaduras y obras pictóricas de gran valor.

Información práctica: horarios, precios y entradas

Información práctica para visitar el Palacio Real de Madrid Concepto Detalles Horario general De octubre a marzo: de 10:00 a 18:00.

De abril a septiembre: de 10:00 a 20:00.

Los domingos suele haber un horario reducido de cierre. Taquilla y acceso Las taquillas cierran aproximadamente una hora antes del cierre oficial del palacio. Días de cierre Cerrado el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo, 12 de octubre y 25 de diciembre. Precio de la entrada estándar Entre 12–14 € para adultos (varía según temporada). Tarifas reducidas para estudiantes, mayores de 65, jóvenes hasta 25 años, etc. Entrada combinada Existe la opción de entrada combinada Palacio Real + Galería de las Colecciones Reales, con tarifa más alta. Visitas gratuitas / descuentos especiales Gratis para menores de 5 años.

Gratis de lunes a jueves por la tarde (horario según estación).

En días especiales, como el Día Internacional de los Museos, puede haber accesos gratuitos o reducidos.

Qué ver en el Palacio Real

Salón de Gasparini y Salón de Porcelana : ejemplos espléndidos del lujo decorativo.

y : ejemplos espléndidos del lujo decorativo. Salón de los Alabarderos : obra de Sachetti, con frescos de Tiepolo.

: obra de Sachetti, con frescos de Tiepolo. Real Armería : colección de armaduras y armas históricas relevantes. Atención: puede estar cerrada temporalmente por restauraciones.

: colección de armaduras y armas históricas relevantes. Atención: puede estar cerrada temporalmente por restauraciones. Real Cocina y Farmacia Real , espacios menos conocidos pero muy interesantes para comprender la vida cotidiana en la Corte.

y , espacios menos conocidos pero muy interesantes para comprender la vida cotidiana en la Corte. Galería de las Colecciones Reales: inaugurada recientemente, ofrece colecciones reales de arte, objetos suntuarios, mobiliario, etc.

Consejos para aprovechar mejor la visita al Palacio Real

Reserva con antelación las entradas online para evitar colas, sobre todo en temporada alta. Visita temprano por la mañana o justo antes del cierre para encontrar menos aglomeraciones. Elige días menos concurridos, como lunes o jueves, si te es posible. Verifica horarios gratuitos para aprovechar descuentos o acceso libre. Consulta cierres temporales, especialmente para la Real Armería u otras salas que puedan estar en restauración. Lleva comodidad: calzado cómodo, cámara, agua. Hay bastante por recorrer.

Cómo llegar al Palacio Real