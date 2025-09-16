Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

¿Quieres ver el Palacio Real de Madrid? Esta es la guía completa para planificar tu visita

Información práctica: horarios, precios y entradas para disfrutar de uno de los grandes monumentos de Madrid

Ciudadanos se agolpan ante el Palacio Real.

Ciudadanos se agolpan ante el Palacio Real.

Javier Niño González

Madrid

El majestuoso Palacio Real de Madrid, uno de los monumentos históricos más emblemáticos de España, abre sus puertas al público con horarios, precios y experiencias renovadas. Si estás pensando en visitarlo, esta guía práctica te ayudará a sacar el máximo partido a la visita: desde cómo reservar entradas hasta qué salas no puedes dejar de ver.

¿Por qué visitar el Palacio Real de Madrid?

El Palacio Real es la residencia oficial de los Reyes de España, utilizado actualmente para ceremonias de Estado y actos institucionales. Fue construido en el siglo XVIII, tras el incendio del antiguo Alcázar de Madrid en 1734, por orden de Felipe V, bajo la dirección de arquitectos como Filippo Juvarra y Giovanni Battista Sacchetti, aunque fue Carlos III quien lo convirtió en su hogar real.

Declarado Monumento Histórico-Artístico, el palacio alberga salas palaciegas lujosas, la Real Armería, la Farmacia Real, la Biblioteca, la Real Cocina y una riqueza artística impresionante, con muebles, tapices, armaduras y obras pictóricas de gran valor.

Información práctica: horarios, precios y entradas

Información práctica para visitar el Palacio Real de Madrid
Concepto Detalles
Horario general
  • De octubre a marzo: de 10:00 a 18:00.
  • De abril a septiembre: de 10:00 a 20:00.
  • Los domingos suele haber un horario reducido de cierre.
Taquilla y acceso Las taquillas cierran aproximadamente una hora antes del cierre oficial del palacio.
Días de cierre Cerrado el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo, 12 de octubre y 25 de diciembre.
Precio de la entrada estándar Entre 12–14 € para adultos (varía según temporada). Tarifas reducidas para estudiantes, mayores de 65, jóvenes hasta 25 años, etc.
Entrada combinada Existe la opción de entrada combinada Palacio Real + Galería de las Colecciones Reales, con tarifa más alta.
Visitas gratuitas / descuentos especiales
  • Gratis para menores de 5 años.
  • Gratis de lunes a jueves por la tarde (horario según estación).
  • En días especiales, como el Día Internacional de los Museos, puede haber accesos gratuitos o reducidos.

Qué ver en el Palacio Real

  • Salón de Gasparini y Salón de Porcelana: ejemplos espléndidos del lujo decorativo.
  • Salón de los Alabarderos: obra de Sachetti, con frescos de Tiepolo.
  • Real Armería: colección de armaduras y armas históricas relevantes. Atención: puede estar cerrada temporalmente por restauraciones.
  • Real Cocina y Farmacia Real, espacios menos conocidos pero muy interesantes para comprender la vida cotidiana en la Corte.
  • Galería de las Colecciones Reales: inaugurada recientemente, ofrece colecciones reales de arte, objetos suntuarios, mobiliario, etc.

Consejos para aprovechar mejor la visita al Palacio Real

  1. Reserva con antelación las entradas online para evitar colas, sobre todo en temporada alta.
  2. Visita temprano por la mañana o justo antes del cierre para encontrar menos aglomeraciones.
  3. Elige días menos concurridos, como lunes o jueves, si te es posible.
  4. Verifica horarios gratuitos para aprovechar descuentos o acceso libre.
  5. Consulta cierres temporales, especialmente para la Real Armería u otras salas que puedan estar en restauración.
  6. Lleva comodidad: calzado cómodo, cámara, agua. Hay bastante por recorrer.

Noticias relacionadas y más

Cómo llegar al Palacio Real

  • Metro: la estación Ópera (líneas 2, 5, R) es de las más cercanas.
  • Autobús: líneas 3, 25, 39, 148 pasan por los alrededores.
  • A pie, si te alojas cerca del centro, es accesible caminando desde puntos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Barrio de los Austrias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
  2. Beret promete esta noche en Móstoles un concierto para 'saltar, reír, llorar y recordar
  3. La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
  4. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  5. La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
  6. La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras
  7. Un hombre atrincherado en la Gran Vía de Madrid amenaza con causar una explosión con bombonas de butano
  8. El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid

El Palacio Real de Madrid amplía su recorrido con un espacio nunca antes visto: esto es todo lo que necesitas saber para tu visita

El Palacio Real de Madrid amplía su recorrido con un espacio nunca antes visto: esto es todo lo que necesitas saber para tu visita

El Gobierno limita la violencia en la protesta propalestina a “cuatro desalmados” y alaba la “profesionalidad” de la policía

El Gobierno limita la violencia en la protesta propalestina a “cuatro desalmados” y alaba la “profesionalidad” de la policía

Muere Robert Redford a los 89 años

Muere Robert Redford a los 89 años

¿Quieres ver el Palacio Real de Madrid? Esta es la guía completa para planificar tu visita

¿Quieres ver el Palacio Real de Madrid? Esta es la guía completa para planificar tu visita

Nueve bomberos heridos, dos graves, en un incendio en un restaurante de Chamberí

Nueve bomberos heridos, dos graves, en un incendio en un restaurante de Chamberí

Un incendio en un restaurante de Chamberí deja por el momento una decena de bomberos heridos, varios de ellos graves

Un incendio en un restaurante de Chamberí deja por el momento una decena de bomberos heridos, varios de ellos graves

La última vez que Robert Redford estuvo en Madrid: "El tiempo que pasé en España fue en el sur"

La última vez que Robert Redford estuvo en Madrid: "El tiempo que pasé en España fue en el sur"

Los vecinos de Vallecas podrán acceder a sus viviendas en diez días solo para recoger pertenencias

Los vecinos de Vallecas podrán acceder a sus viviendas en diez días solo para recoger pertenencias