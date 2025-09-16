Los vecinos de Vallecas podrán acceder a sus viviendas en diez días solo para recoger pertenencias

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que los vecinos afectados por la explosión del pasado sábado en Vallecas, por la que fallecieron dos personas y otras dos se mantienen en estado crítico, podrán acceder a sus viviendas en un plazo aproximado de diez días. El acceso será únicamente para recoger sus pertenencias, sin posibilidad de quedarse en ellas.

Sanz ha hecho estas declaraciones este martes durante una visita en la calle Atocha a las actuaciones del Plan Rehabilita. Allí ha confirmado que el inmueble donde se produjo la explosión, que dejó al menos 25 heridos y dos víctimas mortales, correspondía a un local comercial sin cédula de habitabilidad ni solicitud previa de la misma al Ayuntamiento.

Según ha expuesto, los trabajos de apeo y desescombro ya han comenzado y se prolongarán unos diez días según las previsiones de los técnicos de edificación. Se hace así para "garantizar las condiciones de estabilidad y de seguridad que permitan que los vecinos puedan recoger sus enseres", ha matizado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"A partir de ahí -ha continuado el delegado-, la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid finaliza". "Por supuesto, si es necesario, se iniciará el expediente sancionador que corresponda en su caso, pero ahora mismo entre las tareas más importantes está el agilizar que los vecinos puedan entrar a recoger sus objetos personales", así como el darles alguna alternativa habitacional.

Contacto con hospitales

El área de Emergencia Social todavía atiende a una veintena de vecinos, aunque muchos de ellos están gestionando soluciones a medio y largo plazo a través de sus seguros. El consistorio también mantiene el contacto con los hospitales para coordinar la atención a los heridos conforme vayan recibiendo el alta. La vicealcaldesa ha destacado que dos de ellos permanecen en estado crítico.

Preguntada al respecto, Sanz ha explicado que el hallazgo del segundo fallecido se retrasó varios días porque la búsqueda comenzó únicamente cuando la Policía Nacional apuntó la posibilidad de que hubiera una persona desaparecida. Ambas víctimas se encontraban bajo unos dos metros de escombros compactados, lo que habría dificultado la labor de los bomberos, incluso con la ayuda de perros adiestrados.

Por último, según las investigaciones iniciales, la responsable municipal ha señalado que una de las víctimas mortales sí residía en el edificio. La otra, aparentemente, no vivía en el bloque.