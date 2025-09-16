Una vacuna española previene por primera vez el asma alérgica en estudios preclínicos

El asma es un problema de salud que afecta a alrededor de 400 millones de personas en el mundo. Aunque los corticosteroides y broncodilatadores son la base del tratamiento, "la prevención y el manejo del asma grave sigue siendo un desafío". Ahora, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) demuestra, por primera vez, que la vacuna española MV130 previene el desarrollo de asma alérgica eosinofílica en modelos animales.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, demuestra el efecto protector que se mantiene hasta nueve semanas después de finalizar el tratamiento, posicionándola como "candidata ideal" para futuros ensayos clínicos.

La investigación usa como base la MV130, una vacuna bacteriana polivalente de administración sublingual -es decir, debajo de la lengua-, que está desarrollada por la empresa española Inmunotek.

En trabajos previos ya se había demostrado su eficacia en la reducción de bronquiolitis infantiles inducidas por virus pero, hasta ahora, no se había estudiado su papel en el desarrollo y tratamiento del asma alérgica eosinofílica, según indica la UCM en una nota.

Una alternativa innovadora

Ahora, la nueva investigación ha logrado demostrar que esta vacuna promueve respuestas inmunitarias innatas y adaptativas no patológicas frente a los alérgenos del polvo de ácaros (HDM), responsables del asma eosinofílica.

Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, que son "clave" en la respuesta inmune, según avanza la Universidad.

El estudio se llevó a cabo en modelos preclínicos múridos y humanos, utilizando técnicas avanzadas como citometría de flujo, histología, estudios metabólicos y transcriptómicos, análisis de función pulmonar in vivo y transferencia de células dendríticas.

Con todo, estos hallazgos sitúan a MV130 como "una alternativa innovadora, segura y eficaz para la prevención y tratamiento del asma", y refuerzan el potencial de las vacunas bacterianas polivalentes administradas por vía sublingual como estrategia terapéutica de gran relevancia.

"En conclusión, la MV130 podría no solo proteger contra virus respiratorios, sino también prevenir la sensibilización alérgica y el asma eosinofílica al modular la respuesta inmunitaria innata y adaptativa a la HDM", exponen los autores, cuyos resultados "justifican ensayos clínicos para confirmar su seguridad y eficacia en esta indicación".