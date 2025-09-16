La última vez que Robert Redford estuvo en Madrid: "El tiempo que pasé en España fue en el sur"

La última visita de Robert Redford a Madrid se produjo en noviembre de 2012, cuando acudió a la capital para impulsar el Sundance Channel, el canal de televisión con el que extendía la filosofía del festival de cine independiente que fundó en Utah en 1985. “La palabra independiente resume mi manera de ver la vida”, aseguró entonces el actor, fallecido este martes a los 89 años.

El intérprete de clásicos como El golpe y Dos hombres y un destino presentó el canal en España a través de Movistar Imagenio y Euskaltel, con el objetivo de acercar al público europeo películas, series y documentales fuera del circuito comercial. “Queríamos ampliar lo que hacemos en el festival, porque solo dura diez días y es en las montañas de Utah”, explicó.

Redford, que en aquel entonces tenía 76 años, aseguró en una entrevista con el diario El Mundo que hacía mucho tiempo que no visitaba España y que el país había cambiado mucho durante ese tiempo. "No he estado en España desde hace muchos años y mi visión a partir de ahora será más fresca", explicó, "no he pasado por Madrid desde finales de los años 60 y el tiempo que pasé en España fue en el sur".

"Cuando vine a España por primera vez a finales de los 50 todavía hay Guardia Civil; ahora no, pero sí que hay huelgas. No sé de todos los problemas, pero sí que los de España son los mismos que los de otros países como EEUU, aunque hay distintos grados: alguien debería pensar cuál es el motivo principal de por qué está ocurriendo esto, ya sea España, Grecia y EEUU", argumentó Redford durante esta entrevista.

Un cineasta clásico, defensor del cine independiente

Redford recordó en aquella visita que en los años ochenta el cine independiente en Estados Unidos apenas existía. “En 1985 apoyar a esos cineastas era un riesgo”, señaló, al rememorar el nacimiento del certamen de Sundance, que con el tiempo, se consolidó como una de las grandes citas del cine mundial.

El éxito de Sundance permitió que lo “indie” se pusiera de moda y que directores como los hermanos Coen o Ang Lee alcanzaran reconocimiento en los Óscar. “Llegó un momento en que no podíamos crecer más en Park City y debíamos llevar una versión de este festival a otros sitios”, dijo entonces sobre la creación del canal.

Ganador del Óscar como director por Gente corriente, Redford subrayó en Madrid que su cine mantenía un estilo narrativo clásico: “Lo importante sigue siendo el argumento: qué personajes, qué emociones mantienen la trama”.

En ese momento presentaba su película The Company You Keep, estrenada en el Festival de Venecia, donde reflexionaba sobre el legado de los radicales de los años setenta en Estados Unidos. También evocó a dos de sus grandes compañeros de carrera: el director Sidney Pollack y el actor Paul Newman.

Preguntado entonces por una posible incursión en política, fue categórico: "Sería un gran error. Me volvería loco. Es un ambiente demasiado limitado y restrictivo. Me parece que es un carnaval del absurdo".