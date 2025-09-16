"¡Basta ya!": los sindicatos sanitarios se plantan frente al Marañón contra el nuevo estatuto marco de Sanidad

Alrededor de un centenar de representantes de los principales sindicatos sanitarios se han concentrado este martes frente al Hospital Gregorio Maraón en protesta por la negociación del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Bajo el lema 'En defensa de nuestra sanidad pública y de nuestros derechos', y pertrechados con pitos y banderas, los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF y GIC Saúde han mostrado su rotundo rechazo al borrador propuesto por el Ministerio de Sanidad, al que califican de "insatisfactorio" y "anclado en normas de otro siglo".

El acto, repetido de forma simultánea frente a las puertas de otros hospitales de hasta 16 comunidades autónomas, ha servido para alzar la voz contra unas condiciones laborales que, según denuncian, mantienen "plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados, condiciones laborales y económicas precarias, sin respetar de forma continua nuestros derechos laborales y una falta de reconocimiento permanente".

En el manifiesto leído durante la protesta, los representantes sindicales trasladan por enémisa vez al departamento que dirige Mónica García que no están dispuestos a aceptar un estatuto marco que "no respete al conjunto del personal del Sistema Nacional de Salud". Entre las principales reivindicaciones, que ya han puesto sobre la mesa de negociación, exigen una clasificación profesional justa y adecuadamente retribuida que refleje el nivel de responsabilidad, formación y dedicación de todo el personal.

Reclaman también el derecho a la jubilación parcial con cobertura inmediata de las plantillas para un relevo generacional ordenado, así como la jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones, especialmente para las mujeres que han sufrido una alta carga física y emocional tras décadas de servicio. Asimismo, demandan una jornada laboral regulada, realista y saludable en todas sus modalidades, incluyendo recuperar la jornada de 35 horas semanales perdida en los recortes de 2012.

Por todo ello, instan al Ministerio a convocar la mesa de negociación y a presentar un nuevo borrador que incorpore sus propuestas. De no hacerlo, advierten de que "seguiremos en la lucha, seguiremos en las mesas de negociación, pero también en la calle", recoge el manifiesto. Aseguran que esta concentración es solo el principio y que están "unidos y decididos a conseguirlo". Definen esta negociación como una "oportunidad histórica para blindar derechos y avanzar hacia una sanidad mejor", no solo por la "dignidad, estabilidad y reconocimiento" de los profesionales, sino también "por una mejor atención a los usuarios del Sistema Nacional de Salud".

En este sentido, los sindicatos, que ya habían advertido que iniciarían movilizaciones si sus demandas no eran incluidas en el borrador, prevén continuar con nuevas acciones el 1 de octubre frente al Ministerio, al mismo tiempo que no descartan una huelga general en el sector. Por su parte, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado una huelga para el 3 de octubre, en este caso para exigir un estatuto propio que regule de manera específica la profesión médica.