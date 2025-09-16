Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional

No son nuevos los dardos de Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha proyectado su perfil político más allá de la Comunidad de Madrid en gran medida sobre la base de su oposición al presidente del Gobierno, al que en los últimos meses se ha referido como "autócrata", "capitán del barco pirata" o "indio arapahoe", por citar solo algunos ejemplos. Frente a ello, las alusiones expresas del presidente del Gobierno a Ayuso son menos frecuentes. Desde el entorno de la dirigente madrileña se argumenta a menudo que, en parte, es porque ya tiene a 22 ministros haciéndolo cada día. En cualquier caso, Sánchez ha empezado el curso con menciones directas. Y ayer, especialmente, subió el tono al acusarla de favorecer a empresas privadas, el grupo Quirón entre ellas, y sacar el nombre de su pareja, Alberto González Amador, procesado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

En el transcurso de la reunión interparlamentaria del PSOE, y mientras instaba a los suyos a frenar el desmantelamiento del Estado de bienestar frente a "quienes quieren convertir los derechos de la mayoría en negocios de unos pocos", el presidente del Gobierno se refería al presidente andaluz, Juanma Moreno, pero se mostraba especialmente duro contra Ayuso. Sánchez sacaba a relucir una cifra muy paseada últimamente por los socialistas en Madrid: los 130.000 millones de euros transferidos desde la Administración General del Estado a la Comunidad de Madrid en virtud de lo establecido por el sistema de financiación autonómica desde que Sánchez está en la Moncloa, lo que supone 43.000 millones más que durante los años de presidencia de Mariano Rajoy. De ellos, aseguraba, "el Gobierno de la señora Ayuso" solo ha derivado el 45% a los servicios públicos.

"El resto", proseguía, lo ha destinado a "regalos fiscales a las grandes fortunas de la capital" y a contratos con empresas, entre las que ha citado expresamente al gigante sanitario Quirón. "Un negocio redondo para conseguidores como Alberto González Amador, que ha multiplicado por siete sus ingresos en un año". El grupo Quirón gestiona tres hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba, además de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, con un convenio especial. Una de las empresas del grupo Quirón es cliente de los negocios de venta de material sanitario de González Amador, quien nunca ha contratado con la administración regional, según señalan recurrentemente en Sol.

Las referencias expresas de Sánchez a Ayuso no son las primeras. El célebre "me gusta la fruta", de hecho, tiene su origen en una de esas menciones. Cuando en su discurso en el debate de investidura de noviembre de 2023, Pedro Sánchez acusó de corrupción al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, por un caso archivado, la presidenta regional le llamó para sí "hijo de puta", expresión que fue captada y que su equipo transformó en la frase hoy convertida en eslogan. Más allá de ello, la contundente declaración de Sánchez de ayer llega después de que el pasado 1 de septiembre, en una entrevista en TVE, criticara las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid y apuntara a Ayuso como instigadora de la polarización política que devora el tablero político nacional. "El 'me gusta la fruta' es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política. Porque eso, ¿en qué posición deja a la persona que lo dice? Desde luego, lo deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración", destacó.

Tanto aquella entrevista como las palabras de Sánchez llegan con una Ayuso decidida en su tarea de ariete contra Sánchez. “No me pienso cruzar de brazos porque no puede ganar el mal”, proclamaba este mismo lunes la presidenta madrileña. “Vamos a arrasar en las urnas en cuanto tengamos la posibilidad y, democráticamente, poner a este señor y a todo su equipo fuera”.

En su círculo se achacan las declaraciones del presidente a su “obsesión enfermiza” con ella y se tratan de desactivar las acusaciones recordando que el grupo Quirón no solo contrata con la Comunidad de Madrid, también con el Gobierno central. Desde el PP regional se ve a un Sánchez “desesperado” y que no es “digno del cargo” de presidente. “Sin proyecto ni mayoría para llevarlo a cabo, lo único que le queda es llenar titulares para movilizar a una izquierda que está en decadencia”, trasladan. “Es lamentable y una infamia que vuelva a recurrir al ataque personal”.