El restaurante japonés con mejores reseñas de Madrid: "Sin lugar a dudas, un sitio para repetir"

En 1968, Keiji y Junko Toda fundaron en Madrid el restaurante Mikado. Fue el aterrizaje de la gastronomía nipona en la capital, cuya elaboración por aquel entonces era todo un reto debido a la escasez de ingredientes en el país fundamentales en sus recetas. Tras unas décadas abriéndose paso, ya puede decirse con total seguridad que la cocina japonesa es una de las especialidades favoritas de los madrileños. La región cuenta con más de doscientos restaurantes de este tipo, posicionándose como el epicentro de este arte culinario en España.

Dentro de todos ellos, hay uno en concreto que lleva meses destacando por encima del resto. La calidad de su producto, sus precios y su buena localización son los principales reclamos de una clientela que le otorga en Google Maps una de las mejores reseñas de todo el sector hostelero de la capital.

Toriyama Yakitori, el mejor japonés de Madrid para muchos

Hace tan solo unos meses, en la calle Don Ramón de la Cruz del barrio de Salamanca, abrió un nuevo local de comida japonesa que ya se ha convertido en uno de los favoritos de decenas de clientes. Hablamos de Toriyama Yakitori, especializado en robata, espetos japoneses y oden japonés. Sus yakitari de carne triunfan en sus mesas. Si eres más de pescado, su carta también ofrece suculentas opciones.

Comer aquí ronda los veinte euros por persona, un precio bastante razonable teniendo en cuenta la calidad de su cocina y la ubicación en la que se encuentra el establecimiento. Cuenta con cocina abierta, y la decoración teletransporta directamente al corazón de Tokio. El pollo frito, el edamame, las gyozas o el sushi de ternera son las opciones más reclamadas por aquellos que escogen Toriyama Yakitora para disfrutar de una buena cena. Los palitos de pollo, de anguila, de espárragos o de pimientos rellenos con gambas también son recomendables.

El restaurante cuenta con una nota de 4,9/5 en Google Maps. Sus más de cien reseñas dejan claro que Toriyama Yakitori está conquistando el paladar de los madrileños. Si quieres disfrutar de la mejor tradición gastronómica nipona, no dudes en acercarte a este rincón de Madrid.