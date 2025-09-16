El Real Madrid debuta en Youth League con una remontada a la altura del primer equipo

En el turno de la merienda, Real Madrid Juvenil y Olympique de Marsella firmaron el preludio de lo que esta noche se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu. En el caso que nos atañe, ambos equipos disputaban su primer partido de la fase liga de la UEFA Youth League. Los blancos se estrenan con victoria en la competición europea después de disputar un partido que tuvieron perdido durante buena parte del mismo. Jaime Barroso y Roberto Marín, ambos desde el banquillo, fueron decisivos en la remontada del conjunto madrileño, que sufrió en sus carnes al joven extremo Tadjidine Mmadi, goleador por partida doble durante la tarde en el Di Stefano.

Mazazo al filo del descanso

Y, pese a que el plato fuerte de la jornada llega esta noche en el Santiago Bernabéu, figuras importantes de ambos conjuntos no se quisieron perder el debut en competición europea. Por el cuadro madrileño, Javier Balboa, exjugador del equipo blanco, y Alberto Toril, exentrenador del primer equipo femenino, presenciaron el partido desde la grada. En el caso de los franceses, Mehdi Benatia se encargó de arropar a los suyos en el calentamiento. Tampoco faltaron a la cita, ocupando un asiento en las gradas del Di Stefano, jugadores no convocados como Joan Martínez o Jesús Fortea, que en los últimos tiempos han coqueteado con el primer equipo y ya son habituales en los onces de Álvaro Arbeloa en el Castilla. Quien también se dejó ver por el Di Stefano fue Enzo Alves, hijo del exjugador Marcelo, que ya debutó la pasada temporada en la categoría de la mano de Arbeloa.

El equipo francés salto al césped de la Ciudad Real Madrid con la intención de apretar la salida de balón de los blancos, un tanto errática por momentos. El juvenil blanco aceptó el reto y trasladó dicha estrategia al área rival. La primera del partido llegó a la salida de un córner favorable a los blancos, que Díez puso con música al punto de penalti del equipo francés, donde Valdepeñas impactó una volea con pierna izquierda que cerca estuvo de ser el primer tanto del encuentro. En los compases siguientes, fue el capitán Carlos Díez, volcado al costado izquierdo, quien consiguió meter el miedo en el cuerpo a los marselleses. La figura de Badaoui, portero del Olympique, comenzaba a emerger en el encuentro.

Hubo que esperar a la media hora de partido, momento en el que se produjo la pausa de hidratación, para contabilizar la primera gran ocasión del conjunto francés. Una potente arrancada por el costado izquierdo de Issanga obligó al arquero madridista a despejar un disparo como si de portero de futbol sala se tratase. Encontró un pequeño resquicio el club madridista al filo del descanso, pero Adrián Pérez no pudo convertir el mano a mano ante la portería de los franceses. Acto seguido, una combinación entre Valero y Mmadi desembocó en el primer tanto del encuentro, obra del dorsal '11' del Olympique.

Hasta el final, también en la Youth League

En un intento de agitar la coctelera, Julián López, técnico madridista, sustituyó al ariete Alfonso Romero para dar entrada a Jaime Barroso. Este sería el segundo cambio en las filas de los madridistas tras la sustitución de Diego Martínez por lesión, dando entrada a Pol Duran. Lejos de una reacción inmediata, el conjunto madridista sufrió una clara ocasión tras la internada de Mmadi, que ejecutó un disparó raso al palo corto de la portería de Javier Navarro. Una vez superado el arranque de segunda mitad, un centro al segundo palo de Liberto fue cabeceado por Barroso, obligando a Badaoui a realizar una gran intervención. La suerte sonrió al equipo blanco, que vio como Calisto, defensor francés, introducía el balón en su propia portería en un intento de despeje tras la parada de su guardameta, poniendo así el 1-1 en el marcador del Di Stefano.

En la reanudación, una nueva incursión de Mmadi, que dejó atrás a su defensor con un giro sobre sí mismo, dispuso de la oportunidad de poner en ventaja al Olympique de Marsella, pero la atajada de Navarro evitó un segundo tanto del '11' del OM. No pudo hacer lo propio en el minuto 72 de partido. Un desborde de un recién entrado al partido Remadnia sirvió en bandeja el segundo tanto de los franceses a Mmadi, que tan solo tuvo que colocar el interior para que el balón tocará la portería del conjunto blanco. El extremo izquierdo del Olympique presentaba candidatura a ser uno de los nombres propios del choque. Sin duda, habrá que estar muy pendientes de los próximos pasos del futbolista marsellés.

El conjunto de Julián López ponía más empuje que fútbol en el tramo final del partido. Un gol anulado por fuera de juego de Barroso sirvió de aviso. Minutos después, apareció la figura de Roberto Martín, que puso el empate con un disparo desde el punto de penalti. Diez minutos más añadido por delante y el partido empezaba de cero en el Di Stefano. Martín tomó las riendas del equipo blanco y cerca estuvo de poner a los suyos en ventaja con un golpeo a bote pronto desde la frontal. Precisamente, en un lanzamiento de falta del '10' madridista llegó una mano de uno de los defensores del Marsella, que fue sancionada como penalti por el colegiado israelí. Barroso asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. Tras ello, el ritmo del encuentro se frenó y se jugó a lo que quisieron los blancos, culminando así una remontada para estrenarse de la mejor manera en competición europea. El Real Madrid y la Copa de Europa siempre serán uno, en el primer equipo, en juveniles, o donde sea.