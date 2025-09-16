Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

La Fórmula 1 ya prepara para su desembarco en Madrid. El GP de España de F1 se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026. La competición regresa a Madrid tras más de cuatro décadas de ausencia, después de que el Circuito del Jarama albergara nueve grandes premios entre los años 60 y 80. El circuito madrileño llegará a la F1 para la temporada 2026 y, junto a Barcelona, será la segunda cita del calendario que se dispute en España. El evento tendrá lugar en el circuito bautizado con el nombre de MADRING, un trazado de 5,4 kilómetros, 22 curvas y con secciones muy técnicas como la Monumental, una curva con una inclinación del 24% y más de medio kilómetro de longitud.

Madring se suma a una larga lista de circuitos urbanos que ya predominan en el calendario de Fórmula 1. Durante los últimos años el número de trazados urbanos ha aumentado de manera exponencial en el campeonato. Abu Dhabi, Miami, Singapur, Las Vegas y ahora... Madrid.

Precios de venta para Madring

El trazado de MADRING se compone de 22 curvas, que se extienden por la zona de IFEMA-Valdebebas, cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a tan solo cinco minutos del aeropuerto y en plena urbe. De esta forma, se establecen varios puntos para poder disfrutar del evento de Fórmula 1 en Madrid. Las localidades más asequibles se encuentran en la zona conocida como la Pelouse, junto a las curvas 16 y 17, uno de los puntos de adelantamiento del gran premio, por 195 euros. La curva 15, que forma parte de La Enlazada, cuenta con un precio de 324 euros, y la curva 7, previa a La Monumental, se sitúa en torno a 460 euros.

Las entradas más caras, al igual que en el resto de pruebas del campeonato, se sitúan en la recta de meta y las dos primeras curvas del circuito, que alcanzan los 799 euros. El mismo precio tendrán las localidades ubicadas en la Monumental, la curva más famosa del circuito, una peraltada de casi 500 metros y una inclinación del 24%. De esta forma, así quedan los precios, ordenados de menor a mayor, para disfrutar del Gran Premio de Madrid:

Pelouse : Curva 17 (195 euros)

: Curva 17 (195 euros) Curvas enlazadas, bronce : Curva 15 (324 euros)

: Curva 15 (324 euros) Peraltada monumental, plata : (464 euros)

: (464 euros) Chicane, curva 7, plata : (464 euros)

: (464 euros) Curvas enlazadas, 13, plata plus : (603 euros)

: (603 euros) Peraltada monumental, oro : (799 euros)

: (799 euros) Recta principal, curva 1 y 2, oro: (799 euros)

Las dos zonas de hospitality o VIP oscilarán entre 2.700 y 4.600 euros. De esta forma se sitúa como uno de los más caros de todo el calendario, pero será más barato que Zandvoort, Silverstone y por supuesto Miami, Mónaco o México... Además, la fase de preventa estará vigente hasta el día 23 de septiembre y se pondrán a la venta un máximo de 110.000 localidades, aforo máximo permitido en el recinto.

Preventa ya disponible

Pese a que la venta oficial arranque el próximo 23 de septiembre, los clientes de American Express pueden adquirir hasta un máximo de diez localidades por persona desde el 15 de septiembre a las 10:00 horas. Esto permitirá a los titulares de cualquier tarjeta AMEX —emitida en España o internacionalmente— contar con una venta exclusiva y preferente de entradas, ya sean de asientos de grada, hospitality y entradas de tribuna. Los usuarios que compren entradas en preventa siempre serán con la condición de adquirir el abono completo, incluyendo los entrenamientos previos disputados el viernes, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.