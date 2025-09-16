La policía se despliega en el metro para controlar a los aficionados del Olympique

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado un dispositivo de seguridad compuesto por 1.873 agentes para el partido inaugural de la Champions League 2025-26, que enfrentará al Real Madrid y al Olympique de Marsella este martes, a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Este dispositivo de seguridad tiene como objetivo garantizar el orden y la seguridad tanto dentro como fuera del estadio.

Con ese fin, la policía escolta a la afición visitante, el Olympique de Marsella, desde su zona habilitada para la previa, en este caso la Plaza Mayor, hasta el lugar en el que tendrá lugar el partido, el Estadio Santiago Bernabéu, tal y como se puede ver en los vídeos de este mismo martes.

Composición del dispositivo de seguridad

El operativo estará formado por una amplia variedad de cuerpos de seguridad y emergencias:

Policía Nacional , incluyendo unidades de Intervención Policial , Caballería Especial y la Brigada Provincial de Información .

, incluyendo unidades de , y la . Policía Municipal de Madrid .

. Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid .

del . SAMUR-Protección Civil .

. Cuerpo de Bomberos de Madrid.

de Madrid. Miembros de Cruz Roja .

. Vigilantes y auxiliares de seguridad del propio Real Madrid.

Además, se reforzará la presencia de vigilantes en el servicio de Metro para garantizar la seguridad del transporte público hacia el estadio.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencia, Inma Sanz, ha afirmado que el partido Real Madrid vs Olympique de Marsella es catalogado como un evento de "alto riesgo" debido a la presencia de la afición visitante. Sin embargo, ha destacado que el número de agentes desplegados "sorprende" en comparación con otros eventos recientes, como la última etapa de La Vuelta a España.

Sanz ha enfatizado que el dispositivo de seguridad es adecuado al nivel de riesgo y ha expresado su confianza en que no ocurrirán incidentes. "Nos parece extraordinariamente bien que se ponga el número de policías nacionales que sea necesario según el nivel de riesgo", ha añadido.

El Ayuntamiento de Madrid ha colaborado activamente en la organización de este dispositivo, ofreciendo agentes de movilidad, bomberos y policías municipales para garantizar el éxito del operativo.

Expectativas de asistencia

Se espera la presencia de casi 3.800 aficionados franceses en el Estadio Santiago Bernabéu, que tiene una capacidad de 73.000 personas. Para facilitar el trabajo de los agentes de seguridad, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y cumplir con los controles de seguridad establecidos.

Los aficionados radicales del Olympique de Marsella han sido protagonistas de varios altercados en España, con varios incidentes significativos en Madrid. Uno de los más graves ocurrió en 2008 durante un partido de Champions League en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid, cuando Santos Mirasierra fue arrestado por agredir a un Policía Nacional.

Más recientemente, en Madrid, estos radicales han protagonizado varios altercados, incluyendo el asalto a autobuses y la entrada en la ciudad deportiva del Real Madrid en busca de los jugadores. Estos incidentes reflejan la violencia que suelen generar en sus visitas.

Además, en otros lugares como Bilbao en 2018, hubo enfrentamientos con la policía, y en Castellón se suspendieron las clases en colegios ante la amenaza de violencia durante un partido del Marsella.

El Real Madrid inicia su camino en la Champions League con una gran confianza gracias a su inicio perfecto en la liga española. El equipo, en excelente forma, busca trasladar ese nivel a su competición favorita frente a un Olympique de Marsella renovado que regresa al Santiago Bernabéu tras 16 años, con más peligro del que se podría esperar según sus últimos resultados.