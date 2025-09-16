Así es el parque más pequeño y tranquilo de Madrid: de los pocos jardines aristocráticos del siglo XVIII que aún se conservan

El ritmo no para en Madrid. Si has viajado a la capital, te habrás dado cuenta que no existe tal cosa como la calma. Y es que no hace falta que siquiera organices nada antes de salir de casa, pues la ciudad te ofrece innumerables planes en cada esquina. Visitar un parque, conocer un museo o perderte por las calles más emblemáticas de la capital son algunas de las cosas que puedes hacer por Madrid. Eso sí, si quieres alejarte del bullicio de la Gran Vía o hacer lago diferente que pasear por El Retiro, que sepas que también hay plan para ti.

Aunque parezca mentira, la ciudad también guarda pequeños rincones secretos que parecen sacados de otra época. Se trata de espacios tranquilos y llenos de historia que solo existen para los ojos que los saben buscar. Aquí no te encontrarás turistas ni grandes masas de gente, solo personas que quieren desconectar de la realidad y adentrarse en una espiral de calma antes de volver al frenesí de Madrid.

Si ya te has recorrido la mayoría de los parques y jardines que dicen ser secretos de la capital, no te preocupes. A continuación, te detallamos uno que está en pleno centro y, a su vez, es difícil que te encuentres con alguien en él. Está en La Latina y es perfecto para disfrutar en cualquier estación del año.

De los pocos jardines aristocráticos del siglo XVIII que aún se conservan

Hablamos del majestuoso Jardín del Príncipe de Anglona, un espacio verde por el que parece que no ha pasado el tiempo. Llegar hasta él puede parecer complicado, pues no ofrece ningún tipo de señalización y está oculto entre callejuelas, eso sí, cuando lo encuentres entenderás por qué. Está situado en la parte baja de la plaza de la Paja, en el barrio de los Austrias, y su localización discreta y estratégica propicia la calma en pleno centro de Madrid.

Este pequeño rincón es el parque más pequeño de toda la capital. Tiene apenas 800 metros cuadrados y fue construido sobre el 1750 como parte de la residencia del Palacio de Anglona. En su origen, era un lujo reservado exclusivamente a los miembros de la nobleza, pero hoy cualquier persona puede disfrutar de sus instalaciones. Lo mejor de todo es que conserva gran parte de su estructura inicial, lo que lo convierte en uno de los pocos jardines aristocráticos del siglo XVIII que han sobrevivido al paso del tiempo en Madrid.

Ahora, a pesar de su tamaño reducido, el Jardín del Príncipe de Anglona está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia relajante. Es un lugar ideal para leer, hablar o pasear. Su ubicación lo mantiene resguardado del ajetreo, lo que contribuye a que muchos pasen por delante sin darse cuenta de que tras esos muros se esconde un pequeño paraíso urbano.

Horario y precio

El acceso a este oasis es completamente gratuito y está abierto todos los días. En horario de verano, que es de marzo a septiembre, se puede visitar de 10:00 a 22:00 horas. En invierno, por otro lado, abre de 10:00 a 18:30 horas.