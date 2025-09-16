El Palacio Real de Madrid amplía su recorrido con un espacio nunca antes visto: así puedes visitarlo

Madrid es una ciudad llena de sorpresas. Si bien puedes pensar que has visitado todos los parques, museos o monumentos de la capital, siempre habrá algo que se te escape. Cuando cualquier turista visita la ciudad, el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son sus principales reclamos culturales, pero lo cierto es que hay más vida (y arte) más allá de estos conocidos espacios.

La Comunidad guarda decenas de museos, centros culturales y salas que también ofrecen una experiencia inolvidable a sus visitantes. Sin embargo, el Prado o el Reina Sofía los eclipsan por completo, quedando relegados a un segundo plano que, a veces, no les hace justicia. De hecho, en este momento Madrid cuenta con una nueva iniciativa que los amantes de la historia, la cultura y las curiosidades no se pueden perder.

Patrimonio Nacional ha abierto al público por primera vez una sala del Palacio Real, ubicada en el ala suroeste y concebida como gabinete de trabajo de un conocido monarca de la historia española. La apertura de este espacio, que se podrá ver desde el propio Salón Gasparini, contribuye a enriquecer la experiencia museográfica y permite al visitante comprender mejor el uso y la sofisticación de los interiores palatinos españoles del siglo XVIII. Se hace, además, garantizando la fidelidad histórica y contextual de este gabinete real, tal y como fue concebido por el decorador italiano Mattia Gasparini.

La sala nunca antes vista del Palacio Real de Madrid

Hablamos del despacho de Carlos III, también conocido como el gabinete de Maderas Finas o de Indias, donde el monarca despachaba con sus ministros. Su apertura permite al visitante contemplar el espacio desde el Salón Gasparini y ofrece una visión completa del funcionamiento y refinamiento de los interiores reales españoles del siglo XVIII.

Para la ocasión, Patrimonio Nacional ha recuperado un conjunto decorativo de cuatro piezas que no se reunían desde hace más de dos siglos: dos mesas, un sillón real y un taburete ministerial, todos ellos elaborados por el ebanista José Canops. Algunas de estas piezas se encontraban en el propio Palacio Real y otras en el Palacio de El Pardo. "Siempre se hace hincapié en las salas donde el rey Carlos III comía, cenaba, dormía o se vestía. A partir de ahora será posible ver también dónde trabajaba", explicó Mario Mateos, conservador del Palacio Real de Madrid y jefe de Servicio de Artes Decorativas.

¿Cómo puedo visitar el despacho de Carlos III?

A partir de ahora ya puedes visitar las inmediaciones del Palacio Real de Madrid y, con ello, esta majestuosa sala abierta al público. Recuerda que el horario de apertura del espacio es estacional, pues de abril a septiembre abre de 10:00 a 19:00 (lunes a sábado) y de 10:00 a 16:00 (domingos) y de octubre a marzo de 10:00 a 18:00 (lunes a sábado) y de 10:00 a 16:00 (domingos). El último acceso es una hora antes del cierre y el palacio cierra los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.