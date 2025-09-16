El palacio neoclásico de Madrid que vio nacer a una reina y fue cuartel general de La Pasionaria

El Palacio de Zurbano fue construido en la calle homónima, situada en el barrio de Almagro, entre 1878 y 1881. Fue entonces cuando el conde de Muguiro encargó a Severiano Sainz de Lastra levantar en la parcela un hotel, entendido como vivienda unifamiliar rodeada de jardín. A lo largo de sus más de cien años de historia también ha sido denominado como Palacio del Conde de Muguiro y Palacio del Marqués de Casa Riera, según el dueño que lo poseyese en el momento.

Pese a no contar con una historia extensísima a sus espaldas, el palacio ha sido muy importante en Madrid desde su levantamiento. Pero, más allá de los usos que ha tenido y los acontecimientos que ha albergado, su diseño se erige imponente a escasos metros del Paseo de la Castellana. De corte neoclásico y forma cúbica, está construido en base a una estructura de hierro roblonado. Sus plantas presentan cada una un interior diferente: vestíbulo, escalera, comedor, sala de baile y habitaciones privadas en las superiores. Dentro de su decoración destacan las pinturas de Arturo Mélida y Alinari, artista de renombre a finales del siglo XIX conocido por ilustrar las novelas de Benito Pérez Galdós. Su jardín, lleno de laureles, glicinas, agapantos, césped y hornacinas y que llegó a contar con caballerizas, invernadero y pabellón independiente, completa un conjunto arquitectónico importante dentro del patrimonio de la ciudad.

En 1986 la familia Mora vendió el edificio al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que lo cedió temporalmente al Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, emprendiéndose obras de restauración. En la actualidad, el edificio pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que lo utiliza para actos de protocolo y representación.

La reina Fabiola nació en este palacio aristocrático

Fabiola de Mora y Aragón nació el 11 de junio de 1928 bajo el techo de este palacio de Alonso Martínez. Su matrimonio con Balduino de Bélgica en 1960 la convirtió en reina consorte del país belga hasta el fallecimiento de su cónyuge, en 1993. El enlace fue uno de los eventos del año en Europa. Tras el mismo, la pareja pasó su luna de miel en Hornachuelos, pequeña localidad cordobesa que se convirtió en protagonista por unas semanas.

Fabiola de Bélgica. / Archivo

Antes, siendo una niña, tuvo que partir al exilio junto a su familia tras la proclamación de la II República. Tras pasar por Francia, Italia y Suiza, los Mora regresaron a España y restauraron la propiedad una vez acabada la Guerra Civil. Durante la contienda, el edificio había funcionado como cuartel general de Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria. Desde allí, la diputada del Partido Comunista y vicepresidenta de las Cortes siguió el conflicto de primera mano.

Visita el Palacio de Zurbano con el programa ¡Bienvenidos a palacio!

Este último trimestre del año, la XII edición del programa ¡Bienvenidos a palacio! abre las puertas de una destacada selección de palacios de la región: edificios emblemáticos que fueron testigo de buena parte de la historia madrileña, residencia de nobles, ministros y monarcas. Muchos de ellos suelen tener entrada restringida el resto del año, por lo que es una oportunidad perfecta para descubrir el patrimonio oculto de la ciudad.

El Palacio de Zurbano se encuentra en el catálogo así que, si te has quedado con ganas de conocerlo mejor, no dudes en aprovechar las visitas gratuitas programadas para las próximas semanas. Puedes consultar más información al respecto en el siguiente enlace.