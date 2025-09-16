Nueve bomberos heridos, dos graves, en un incendio en un restaurante de Chamberí

Nueve bomberos resultaron heridos este martes, dos de ellos de gravedad, mientras trabajaban en la extinción de un incendio declarado en la cocina de un restaurante del distrito madrileño de Chamberí, según informó Emergencias Madrid.

El fuego se inició sobre las 13.00 horas en un establecimiento situado en el número 1 de la calle Amador de los Ríos. Las llamas generaron una gran cantidad de humo y calor en el interior del local, lo que complicó las labores de intervención.

Hasta el lugar acudieron 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que lograron sofocar el incendio. Durante la operación, dos efectivos tuvieron que ser rescatados por sus compañeros y fueron trasladados en estado grave, con quemaduras, a un hospital. Otros siete bomberos resultaron heridos leves y también fueron derivados a distintos centros hospitalarios tras recibir atención del Samur-Protección Civil.

El incidente obligó a desalojar durante aproximadamente media hora dos edificios del Ministerio del Interior, situados en la propia calle Amador de los Ríos y en el Paseo de la Castellana.