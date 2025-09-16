Martes caluroso en Madrid: las temperaturas máximas crecen en la capital

Madrid vuelve a vivir días calurosos. Pese a que faltan escasos cinco días para que la temporada estival diga adiós, los termómetros en la capital parecen resistirse a despedirse del verano. Tras un inicio de mes de septiembre de lo más plácido, el calor vuelve a hacerse notar en las calles de la ciudad. Con muchas piscinas cerradas desde el pasado fin de semana, toca ingeniárselas para soportar el aumento térmico de la mejor manera posible.

Este jueves, sin ir más lejos, las temperaturas máximas ya alcanzarán los treinta y cuatro grados centígrados en Madrid, en un aumento de siete respecto a la pasada semana. Las mínimas, que se mantienen en diecinueve, serán constantes durante toda la semana. El calor se hará notar esta tarde, y la pregunta que se hacen ahora mismo todos los madrileños es la siguiente: ¿Hasta cuándo durará?

El descenso de temperaturas llegará el domingo

Los termómetros alcanzarán los treinta y cinco grados este jueves, día en el que esta 'mini ola de calor' tocará techo. A partir de entonces, dará comienzo un descenso gradual que dejará el mercurio en veinticinco grados el próximo domingo, jornada durante la cual podrían darse ciertos chubascos en diversos puntos de la Comunidad de Madrid. El lunes, de golpe y porrazo, nos encontraremos ante unas máximas otoñales: no se superarán los diecinueve grados en todo el día, cayendo las mínimas hasta los doce.

Así pues, toca disfrutar de estos últimos coletazos de verano. Para quien pueda permitírselo, este fin de semana podría ser la última oportunidad de darse un baño en la costa o, al menos, en alguna de las múltiples piscinas naturales que podemos encontrar en la región.