Madrid debe recortar un 60 % las emisiones del tráfico en cuatro años para cumplir la normativa europea, según Ecologistas en Acción

El Ayuntamiento de Madrid reconoce en un informe oficial que la ciudad necesita reducir en un 60 % las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes del tráfico rodado y del sector residencial, comercial e institucional en los próximos cuatro años para poder cumplir con la nueva directiva europea de calidad del aire de 2030, según ha denunciado este lunes Ecologistas en Acción.

La organización sostiene que el proyecto de modificación de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de la capital, sometido a información pública en agosto, no incorpora nuevas medidas ni refuerza las existentes, lo que, a su juicio, convierte la iniciativa en una “oportunidad perdida”.

Zonas de bajas emisiones anuladas

El Gobierno municipal pretende con esta normativa dar validez a las zonas de bajas emisiones de Centro y Plaza Elíptica, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las anulara en septiembre de 2024 por defectos en la tramitación.

La documentación que acompaña al proyecto, elaborada con asesoramiento de expertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), avala los beneficios de las restricciones al tráfico en términos de calidad del aire, reducción de emisiones y control del ruido. Sin embargo, Ecologistas en Acción critica que el texto se limita a una “reorganización técnica” de la Ordenanza de Movilidad, sin ampliar el ámbito de las zonas ni endurecer las condiciones de acceso.

Reducción pendiente

El propio informe municipal admite que el cumplimiento de la directiva europea “solo será posible con el refuerzo e intensificación de las medidas implementadas hasta el momento”. También reconoce que, para alcanzar los objetivos de su hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2030, Madrid aún necesita una reducción del 45,5 % de las emisiones actuales.

En cuanto al ruido, los datos oficiales destacan la contribución de Madrid Central a la mejora acústica entre 2016 y 2021, aunque persisten áreas en las que la población sigue expuesta a niveles superiores a los objetivos de calidad, lo que refleja la necesidad de medidas adicionales.

Críticas y respuesta del Ayuntamiento

Ecologistas en Acción insta al Consistorio a “abandonar la actitud de complacencia” y a impulsar un plan “ambicioso” que garantice la protección de la salud y el cumplimiento en plazo de los valores de la Directiva 2024/2881. Recuerdan que Madrid no debería repetir los retrasos del ciclo anterior, cuando los límites fijados en 1999 para el dióxido de nitrógeno no se alcanzaron hasta 2022.

Por su parte, fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad defienden que Madrid cuenta actualmente con “los mejores datos de calidad del aire” y subrayan que la ciudad lleva tres años cumpliendo con la directiva europea y casi cuatro sin activar el protocolo por episodios de alta contaminación.