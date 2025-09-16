Madrid afea al Gobierno que se centre en pisos turísticos y no en la ocupación

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo -que hoy ha anunciado su retirada temporal de la política para recibir tratamiento contra un cáncer-, ha criticado este martes que el Gobierno ponga el foco en los pisos turísticos, que son una actividad económica, en lugar de hacer frente al problema de la ocupación. En declaraciones a los medios tras un desayuno informativo, Rodrigo se ha preguntado "con qué mandato y obligación" la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pretende retirar un gran número de viviendas turísticas para dedicarlas a alquiler asequible, algo que ha considerado "una bomba de humo".

El Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas de alquiler de 53.876 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios 'online', al no cumplir con los requisitos legales para solicitar el número de registro -que es obligatorio desde el pasado 1 de julio-, por lo que constan como "revocados".

Por comunidades autónomas, la región con más registros obligatorios revocados es Andalucía con 16.740, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y la Comunidad de Madrid (1.531)

Error de competencias

Preguntado por la exigencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid para que intensifique el control y la inspección de los pisos turísticos, Rodrigo ha señalado que la ministra ha realizado el requerimiento a los consejeros de Vivienda, cuando es competencia de Cultura, Turismo y Deporte.

Si bien ha precisado que la Comunidad de Madrid registra "los mejores datos de inspección y del número de licencias turísticas que hemos retirado", y el Ayuntamiento de la capital ha realizado "todas las medidas oportunas" a través del Plan Reside, por el que ya no se están dando viviendas turísticas en el municipio de Madrid.

Además, ha indicado, la Comunidad de Madrid ha hecho una modificación legislativa donde se ha ampliado el número de inspectores.

Rodrigo ha criticado que la ministra "se preocupe solamente por atacar una actividad económica como son las viviendas turísticas", y no por "las viviendas ocupadas o 'inquiocupadas'".

Imperativo de la UE

Y ha afirmado que el registro de viviendas turísticas se ha puesto en funcionamiento en colaboración con entidades públicas y ayuntamientos, y es "fruto de un imperativo de la Unión Europea, no son iniciativas del Gobierno central ni de la señora ministra".

"Si pusiera la señora ministra el mismo interés que pone por eliminar las viviendas turísticas, que son una actividad económica, en intentar sacar al mercado de la vivienda todos los pisos que se encuentran ocupados e inquiocupados, (...) pondríamos en el mercado un gran número de viviendas", ha dicho.

Y ha abogado por poner esas viviendas ilegales en el mercado, al igual que todas aquellas que están ocupadas y que el Gobierno de España "permite, porque no ejecuta ni activa el procedimiento legislativo oportuno".

"No tiene que ser tan hipócrita y también poner o intentar poner en marcha esos pisos que actualmente están ocupados o en inquiocupados", ha sostenido, y ha atribuido a la falta de seguridad jurídica que genera la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que dificulta que haya alternativas