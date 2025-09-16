La Justicia condena al Sermas a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una paciente fallecida por covid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar con 60.000 euros a los familiares de una mujer de 70 años fallecida en 2021 por covid-19 en el Hospital La Paz. La resolución considera acreditado que se produjo un retraso injustificado en la intubación y un tratamiento inadecuado de las infecciones hospitalarias que contrajo la paciente.

La demanda

La familia reclamaba inicialmente 220.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pero la petición fue rechazada por el Sermas. Con el apoyo de la asociación El Defensor del Paciente, los allegados acudieron a la vía judicial alegando "una clara negligencia" y denunciando la ausencia de determinados tratamientos que, según defendían, estaban contemplados en los protocolos vigentes durante la pandemia.

Informes contrapuestos

En el procedimiento se presentaron dos informes médicos:

Una perito señaló que n o se aplicaron los medios adecuados y que hubo "falta de premura" en la asistencia, lo que derivó en un shock séptico causado por infecciones adquiridas en la UCI que no fueron tratadas a tiempo.

La inspección médica de la Comunidad de Madrid, por su parte, concluyó que la atención fue correcta, subrayando que la paciente sufría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), no estaba vacunada y no cumplía los requisitos para un trasplante de pulmón ni para terapias de oxigenación extracorpórea (ECMO).

El tribunal rechaza las reclamaciones relativas a la falta de uso de fármacos experimentales o de técnicas como la ECMO, al considerar que no estaba demostrado que hubieran mejorado el pronóstico. Sin embargo, estima que la demora en la intubación y la deficiente respuesta ante las infecciones hospitalarias agravaron la situación clínica de la paciente.

Condena

La sentencia, fechada el 19 de junio de 2025, concluye que existió una "pérdida de oportunidad" en el tratamiento, si bien reconoce el mal pronóstico de la paciente debido a sus antecedentes y evolución clínica. Por ello, condena a la Comunidad de Madrid a abonar 60.000 euros a los recurrentes.

Contra el fallo cabe recurso de casación.