Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

La Justicia condena al Sermas a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una paciente fallecida por covid

El tribunal aprecia una “pérdida de oportunidad” en el tratamiento por un retraso en la intubación y una infección nosocomial mal gestionada

Una paciente se vacuna contra la gripe en un punto de vacunación instalado en Aranjuez.

Una paciente se vacuna contra la gripe en un punto de vacunación instalado en Aranjuez. / Jesús Hellín / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar con 60.000 euros a los familiares de una mujer de 70 años fallecida en 2021 por covid-19 en el Hospital La Paz. La resolución considera acreditado que se produjo un retraso injustificado en la intubación y un tratamiento inadecuado de las infecciones hospitalarias que contrajo la paciente.

La demanda

La familia reclamaba inicialmente 220.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, pero la petición fue rechazada por el Sermas. Con el apoyo de la asociación El Defensor del Paciente, los allegados acudieron a la vía judicial alegando "una clara negligencia" y denunciando la ausencia de determinados tratamientos que, según defendían, estaban contemplados en los protocolos vigentes durante la pandemia.

Informes contrapuestos

En el procedimiento se presentaron dos informes médicos:

  • Una perito señaló que no se aplicaron los medios adecuados y que hubo "falta de premura" en la asistencia, lo que derivó en un shock séptico causado por infecciones adquiridas en la UCI que no fueron tratadas a tiempo.
  • La inspección médica de la Comunidad de Madrid, por su parte, concluyó que la atención fue correcta, subrayando que la paciente sufría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), no estaba vacunada y no cumplía los requisitos para un trasplante de pulmón ni para terapias de oxigenación extracorpórea (ECMO).

El tribunal rechaza las reclamaciones relativas a la falta de uso de fármacos experimentales o de técnicas como la ECMO, al considerar que no estaba demostrado que hubieran mejorado el pronóstico. Sin embargo, estima que la demora en la intubación y la deficiente respuesta ante las infecciones hospitalarias agravaron la situación clínica de la paciente.

Condena

La sentencia, fechada el 19 de junio de 2025, concluye que existió una "pérdida de oportunidad" en el tratamiento, si bien reconoce el mal pronóstico de la paciente debido a sus antecedentes y evolución clínica. Por ello, condena a la Comunidad de Madrid a abonar 60.000 euros a los recurrentes.

Contra el fallo cabe recurso de casación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
  2. Beret promete esta noche en Móstoles un concierto para 'saltar, reír, llorar y recordar
  3. La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
  4. La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
  5. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  6. La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras
  7. Un hombre atrincherado en la Gran Vía de Madrid amenaza con causar una explosión con bombonas de butano
  8. El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid

Una vacuna española previene por primera vez el asma alérgica en estudios preclínicos

Una vacuna española previene por primera vez el asma alérgica en estudios preclínicos

El otoño será cálido y poco lluvioso tras pasar el verano más caluroso en 64 años

El otoño será cálido y poco lluvioso tras pasar el verano más caluroso en 64 años

"¡Basta ya!": los sindicatos sanitarios se plantan frente al Marañón contra el nuevo estatuto marco de Sanidad

"¡Basta ya!": los sindicatos sanitarios se plantan frente al Marañón contra el nuevo estatuto marco de Sanidad

'OT 2025' se estrenó con un ganador de 'La Voz', un corista de Rels B y una dedicación muy especial de Chenoa: "Va por ti"

'OT 2025' se estrenó con un ganador de 'La Voz', un corista de Rels B y una dedicación muy especial de Chenoa: "Va por ti"

La Justicia condena al Sermas a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una paciente fallecida por covid

La Justicia condena al Sermas a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una paciente fallecida por covid

Alcalá celebra la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales: fecha y actividades

Alcalá celebra la I Feria de la adopción y la tenencia responsable de animales: fecha y actividades