Interior desmiente la presencia de yihadistas o exmiembros de ETA entre los 97 identificados en las protestas de La Vuelta

La Policía Nacional identificó el pasado domingo a 97 personas durante las protestas que interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España en Madrid. De ellas, 11 tenían antecedentes policiales: cuatro por desórdenes públicos registrados en la Brigada Provincial de Información de Madrid y siete por delitos comunes, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

El departamento ha negado que entre los identificados hubiera yihadistas o personas condenadas por kale borroka, como se había publicado en algunos medios. “A la propia Comisaría General de Información de la Policía Nacional no le consta ningún documento ni ninguna comunicación oficial que avale esa información”, señaló este lunes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Sin vínculos con terrorismo

Alegría subrayó que ninguno de los identificados presenta antecedentes por terrorismo, ni de ETA ni de corte yihadista. De los dos detenidos, uno es de nacionalidad española y el otro italiana.

La portavoz calificó la movilización como “mayoritariamente pacífica”, aunque reconoció que “siempre existen desalmados que intentan tener un protagonismo que en absoluto les corresponde”.

Reconocimiento a los policías

La protesta se produjo en rechazo a los ataques israelíes sobre la población civil en Gaza y obligó a modificar el final de la etapa, que no concluyó en Cibeles como estaba previsto.

Alegría destacó la “magnífica profesionalidad” del dispositivo policial desplegado para garantizar la seguridad de corredores, aficionados y manifestantes. Además, trasladó su reconocimiento a los 22 agentes que resultaron heridos leves durante la jornada y en días anteriores de la competición.

Críticas a la Delegación del Gobierno

Este lunes, los sindicatos policiales, entre ellos el SPP y el SUP, cuestionaron el dispositivo de seguridad de la Delegación del Gobierno, destacando que no se dieron "órdenes claras" para actuar contra los grupos violentos durante las protestas, que, según el Ejecutivo, fueron protagonizadas por una "minoría" en el contexto de un rechazo pacífico a la violencia israelí en Gaza. Los sindicatos, por su parte, critican lo que consideran un “desamparo institucional” y lamentan la falta de apoyo del Gobierno hacia las fuerzas de seguridad.

El SPP resaltó en redes sociales que Feijóo les mostró su apoyo, en especial a las Unidades de Intervención Policial (UIP), agradeciendo la profesionalidad demostrada por los agentes frente a los disturbios. El SUP también ha manifestado su agradecimiento, denunciando el “desamparo institucional” y cuestionando si el Gobierno ha “alentado” las protestas pro-palestinas. Por su parte, el CEP ha destacado que la llamada de Feijóo manda un mensaje claro: "entre los policías y los violentos, siempre con los policías."

Reacciones de Feijóo y Marlaska sobre los altercados

Alberto Núñez Feijóo criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber apoyado a las fuerzas de seguridad, sugiriendo que no puede haber un Gobierno que "jalea la violencia entre compatriotas". Feijóo también destacó el “nivel de indignación” entre los funcionarios de la Policía Nacional, quienes se han sentido "solos" durante los altercados.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el dispositivo de seguridad durante la última etapa de La Vuelta, calificándolo de "absolutamente suficiente" y comparándolo con el dispositivo de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. Además, Marlaska destacó la “proporcionalidad” de la actuación policial, que permitió garantizar la seguridad de ciclistas y ciudadanos mientras se respetaba la protesta social contra Israel.