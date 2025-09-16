La tercera jornada de huelga en Barajas provoca colas de una hora en los controles de seguridad

Los pasajeros que llegan este martes al aeropuerto de Barajas se van a encontrar con la tercera jornada de huelga del personal de vigilancia de seguridad de la empresa Trablisa. Por el momento, esta mañana les espera al menos una hora de cola para pasar los controles.

Se aconseja a quienes tengan que volar hoy desde el aeropuerto madrileño que lleguen con mucha antelación y que facturen su equipaje de mano para agilizar el paso por el filtro de seguridad, donde les esperan largas colas como las que se vienen produciendo desde las siete de la mañana.

Durante el domingo y el lunes, los tiempos de espera llegaron a los 90 minutos. Según Iberia, esto provocó que unos 1.900 pasajeros perdieran su vuelo.

Sin acuerdo

Trablisa, encargada de los controles de seguridad de pasajeros y equipaje de mano en Barajas, ha explicado que son 21 de los más de 850 trabajadores que velan por la seguridad del aeropuerto quienes han convocado una huelga que la empresa pide que se declare ilegal "por defectos formales y materiales" y porque coincide con la huelga de trabajadores del Grupo Sureste, encargado de la seguridad del equipaje en bodega.

Por su parte, el Comité de Huelga de los Vigilantes de Seguridad ha denunciado que la empresa les acusa falsamente de estar realizando una "huelga de celo" y les amenaza con sanciones y acciones legales. "Cumplimos la normativa aeroportuaria y el Programa Nacional de Seguridad (PNS) bajo supervisión de la Guardia Civil. Cumplir la normativa no es ralentizar el trabajo, es garantizar la seguridad", afirmaron este lunes representantes de los trabajadores.

El comité de huelga recuerda que sus reivindicaciones son salariales y sociales, reclamando ·condiciones dignas de trabajo que permitan garantizar la seguridad de los pasajeros·. Señalan que desde 2017, año en que se firmó el acuerdo específico para aeropuertos, no se ha actualizado la situación laboral de los vigilantes de aeropuertos pese al aumento de exigencias.