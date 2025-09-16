La historia repetida del debut de Xabi Alonso con el Real Madrid en la Champions: de nuevo el Olympique de Marsella

Han pasado ya 15 años desde que Xabi Alonso llegara a las filas del Real Madrid. Corría el verano de 2009, un renovado Florentino Pérez iniciaba su segundo mandato al frente de la presidencia del club y dejó un mercado de fichajes para el recuerdo, con figuras que, posteriormente, marcaron la historia reciente del Real Madrid. Uno de esos futbolistas era Xabi Alonso, ahora técnico del conjunto blanco. El tolosarra llegó al Real Madrid por 35 millones de euros, una cifra considerable para los tiempos, y se hizo dueño y señor del centro del campo del equipo.

Con el paso del tiempo, ese centrocampista que funcionaba como un metrónomo para el conjunto blanco, colgó las botas y dio inicio a una "prometedora carrera" como entrenador, tal como vaticinaba José Mourinho. El destino lo llevó a Alemania, para hacer del Bayer Leverkusen dominador claro de la Bundesliga en la temporada 2023/24, completando una temporada inmaculada, en la que solo quedó el recuerdo amargo de la derrota en la final de la Europa League ante la Atalanta. Un segundo año de confirmación en los banquillos del fútbol alemán y una salida forzosa de Carlo Ancelotti, le permitió recibir la oferta del que unos años atrás había sido su club.

Debut en el Santiago Bernabéu, mismo rival

Ahora, ese centrocampista que funcionaba como metrónomo para el equipo blanco, se ha convertido en entrenador. Y este martes llegará uno de los momentos más especiales cuando uno estampa su firma en el contrato ofrecido por el Real Madrid: el debut en Champions en el Santiago Bernabéu. Será ante el Olympique de Marsella (martes, 21:00 horas), en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de la fase liga.

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel y esperamos empezar bien", explicaba el técnico vasco en las horas previas al debut del Real Madrid en competición europea.

Caprichos del destino, será el mismo oponente que encontró el tolosarra en su debut como local en la competición fetiche del club blanco. En aquella ocasión, el encuentro se debía a la jornada 2 de la ya casi olvidada fase de grupos, pero se correspondía con el primer encuentro sobre el césped de su nueva casa, debido a que el Real Madrid ya se había estrenado en el torneo con un partido ante el Zúrich.

Cristiano Ronaldo y Kaká celebran el tanto conseguido ante el O. Marsella. / DANIEL OCHOA DE OLZA / AP

Será el mismo rival, pero el contexto alrededor del equipo blanco ha cambiado. Un Real Madrid plagado de galácticos y dirigido por Manuel Pellegrini era un equipo poco respetado en Europa. Los 'batacazos' continuos del equipo madrileño habían hecho perder la confianza en un equipo venido a menos, que ni tan siquiera la llegada de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol o el propio Xabi Alonso, entre otros, había conseguido remediar una situación que se antojaba dramática. Ahora, el Real Madrid atraviesa una de las mejores etapas de su historia. Los títulos conseguidos en la última década así lo respaldan. Xabi ya contribuyó como jugador, ahora busca engordar el palmarés como entrenador.

En lo que al partido se refiere, un doblete de Cristiano Ronaldo y un tanto de penalti de Kaká fueron suficientes para derrotar a un Olympique de Marsella que se presentaba al Santiago Bernabéu con un viejo conocido en sus filas, Fernando Morientes. Este triunfo permitió al equipo dirigido por Pellegrini clasificar como primero de grupo, pero un nuevo enfrentamiento ante el Olympique de Lyon, apeó al Real Madrid de su competición fetiche en octavos de final.

REAL MADRID 3-0 O.MARSELLA Alineación Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo; Gago, Xabi Alonso, Guti; Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema. Alineación O. Marsella: Mandanda; Bonnart, Diawara, Heinze, Taiwo; Mbia, Abriel, Cheyrou; Lucho González; Niang y Morientes. Goles: Ronaldo 58', 64'; Kaká 61' (p). Estadio: Santiago Bernabéu.

Este martes, el himno de la Champions volverá a sonar sobre el césped del Santiago Bernabéu. El equipo blanco suma cuatro victorias consecutivas en este inicio de temporada. El debut en competición europea servirá para calibrar en qué medida el conjunto dirigido por Xabi Alonso sigue en su proceso de crecimiento. El Real Madrid viene de conseguir la victoria ante la Real Sociedad (1-2), después de una nueva exhibición de Mbappé y de soportar más de una hora de encuentro con un futbolista menos ante la más que dudosa expulsión de Dean Huijsen.

Tal como sucedió allá por el mes de septiembre de 2009, el Olympique de Marsella visita de nuevo el Bernabéu. En esta ocasión, Xabi Alonso estará en el área técnica, pero esa sensación de debutar como local volverá a florecer en el técnico tolosarra, que ahora trabaja desde los banquillos para seguir construyendo el legado del Real Madrid en la que siempre será su competición.