Un hombre de 60 años, en estado grave tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana

Un hombre de 60 años ha resultado herido de gravedad después de ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Tetuán, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este martes. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil, quienes atendieron al hombre con múltiples traumatismos severos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Tras recibir atención en el lugar, la víctima fue trasladada en estado grave al hospital de La Paz en Madrid.

Además, una psicóloga de Samur acudió al lugar para atender al conductor del autobús, quien sufrió una crisis de ansiedad tras el accidente. La Policía Municipal se ha encargado de la investigación para esclarecer los detalles del atropello.