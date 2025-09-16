SUCESOS
Un hombre de 60 años, en estado grave tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana
El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este martes
Europa Press
Un hombre de 60 años ha resultado herido de gravedad después de ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Tetuán, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.
El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este martes. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil, quienes atendieron al hombre con múltiples traumatismos severos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Tras recibir atención en el lugar, la víctima fue trasladada en estado grave al hospital de La Paz en Madrid.
Además, una psicóloga de Samur acudió al lugar para atender al conductor del autobús, quien sufrió una crisis de ansiedad tras el accidente. La Policía Municipal se ha encargado de la investigación para esclarecer los detalles del atropello.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Beret promete esta noche en Móstoles un concierto para 'saltar, reír, llorar y recordar
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional