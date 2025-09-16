SE CELEBRA LOS DÍAS 19 y 20 DE SEPTIEMBRE
Facua recuerda que los afectados por los cambios en el festival Brava Madrid tienen derecho a reclamar el reembolso
La asociación denuncia a la promotora tras recibir quejas de usuarios a los que se les ha denegado la devolución de las entradas.
EFE
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha recordado este martes que los asistentes al festival Brava Madrid, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Torrejón de Ardoz (Madrid), tienen derecho a solicitar el reembolso del dinero tras los cambios en el cartel.
En un comunicado, la organización señala que artistas como Villano Antillano, Pixie Lott, Aquaria o Abril Zamora, que figuraban en las primeras versiones del cartel, han desaparecido en las últimas actualizaciones realizadas por la promotora.
Denuncia a la promotora
Facua subraya que la empresa organizadora no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre las cancelaciones y apunta a que la causa podría estar vinculada a la pertenencia del festival al fondo inversor KKR, propietario también de otros eventos como el FIB, el Arenal Sound o el Viña Rock.
La asociación ha confirmado que ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, tras recibir quejas de varios usuarios a los que se les habría negado la devolución de las entradas.
Derecho al reembolso
Facua recuerda que los consumidores tienen derecho a reclamar el importe abonado cuando se producen cambios sustanciales en las condiciones pactadas, como modificaciones en el cartel de artistas, la fecha de celebración o la ubicación del evento.
En caso de que la promotora se niegue a devolver el dinero, los afectados pueden presentar una denuncia ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma.
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Beret promete esta noche en Móstoles un concierto para 'saltar, reír, llorar y recordar
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Sánchez entra al choque directo con Ayuso y eleva la tensión entre los gobiernos central y regional