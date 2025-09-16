Facua recuerda que los afectados por los cambios en el festival Brava Madrid tienen derecho a reclamar el reembolso

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha recordado este martes que los asistentes al festival Brava Madrid, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Torrejón de Ardoz (Madrid), tienen derecho a solicitar el reembolso del dinero tras los cambios en el cartel.

En un comunicado, la organización señala que artistas como Villano Antillano, Pixie Lott, Aquaria o Abril Zamora, que figuraban en las primeras versiones del cartel, han desaparecido en las últimas actualizaciones realizadas por la promotora.

Denuncia a la promotora

Facua subraya que la empresa organizadora no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre las cancelaciones y apunta a que la causa podría estar vinculada a la pertenencia del festival al fondo inversor KKR, propietario también de otros eventos como el FIB, el Arenal Sound o el Viña Rock.

La asociación ha confirmado que ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, tras recibir quejas de varios usuarios a los que se les habría negado la devolución de las entradas.

Derecho al reembolso

Facua recuerda que los consumidores tienen derecho a reclamar el importe abonado cuando se producen cambios sustanciales en las condiciones pactadas, como modificaciones en el cartel de artistas, la fecha de celebración o la ubicación del evento.

En caso de que la promotora se niegue a devolver el dinero, los afectados pueden presentar una denuncia ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma.