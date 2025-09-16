El consejero de Vivienda madrileño, Jorge Rodrigo, anuncia que padece cáncer y suspende temporalmente su actividad

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, suspenderá su actividad durante una temporada para tratarse de un cáncer. Así lo ha anunciado hoy él mismo tras un encuentro con periodistas en el que ha comentado que por un tiempo por determinar dejará sus funciones para someterse a una intervención quirúrgica de carácter oncológico.

Rodrigo ha informado de que el proceso oncológico se descubrió en una visita médica ordinaria, por lo que ha insistido en la importancia de la prevención y los programas de revisión. El consejero ha afirmado que está siendo tratado en la sanidad pública madrileña.

En el cargo desde el inicio de la legislatura, Rodrigo, de 53 años había sido entre 2020 y 2023 vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea. Tras la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones autonómicas de 2023, Ayuso lo eligió para una de las consejerías con mayor peso, la tercera por el volumen de partidas presupuestarias y con competencias en materias que se entienden prioritarias en un momento de dificultad de acceso y subida de precio de los alquileres y los pisos.

En el pasado Debate del Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció entre las medidas más importantes para el resto de legislatura dos de las actuaciones de la consejería que encabeza Rodrigo, un Plan de Choque de Vivienda y la reapertura, tras casi tres años de cierre por graves deficiencias de la Línea 7B de Metro en los municipios de Coslada y San Fernando de Henares.

Rodrigo acudirá mañana al Consejo de Gobierno y se ausentará después durante un periodo que confía en que no sea largo. De momento, no se ha concretado quién le reemplazará.