Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada que aprueba el Gobierno este martes : "Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto"

Según anunciaba este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros aprueba este martes la aplicación de los "coeficientes reductores para bomberos forestales". Incluidos en el convenio, son un mecanismo con el que rebajar la edad ordinaria exigida a esos profesionales para acceder a la jubilación, una reclamación histórica.

Es parte del contenido de la Ley de Bomberos Forestales y abordaba la aplicación de la jubilación igual que tenían los bomberos corrientes. Hasta ahora, con la ley en vigor, no se aceptan jubilaciones con coeficiente reductor, es decir, anticipadas", explica Javier Villanueva, delegado de Fireten Madrid y uno de los bomberos en huelga a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el líder socialista indicaba este lunes que su Gobierno ha logrado "el primer convenio colectivo entre la empresa pública (Tragsa), y los bomberos forestales, y los agentes medioambientales". Sin embargo, las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid lamentan que la mayoría de medidas sólo afecten a las Brigadas de Refuerzo (BRIF): "Siguen sin querer negociar un convenio con nosotros".

Brigadas forestales trabajan en labores de extinción del incendio, en las inmediaciones de la urbanización Calypo Fado a 18 de julio de 2025, en Navalcarnero, Madrid (España). / Eduardo Parra / Europa Press

"No van a darnos nada"

Según asegura el portavoz, Tragsa les habría comunicado este lunes que, para conceder sus peticiones, "también tendrían que negociar con otros operativos que tienen y no quieren abrir esa veda. Sólo van a hacer la subida salarial que nos pagará la Comunidad. De los márgenes que ellos tienen, donde está el dinero de verdad, no van a darnos nada", añade. Tragsa, empresa pública, se encarga de ejecutar proyectos de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.

En cuanto a la aprobación de este martes en el Consejo de Ministros, se establece que la edad ordinaria requerida se puede reducir aplicando un coeficiente del 0,20 por cada año trabajado como bomberos, y no se puede acceder a la pensión antes de los 60 años, excepto si se acreditan al menos 35 años cotizados, en cuyo caso el límite baja a 59 años. "Hay que ver la letra pequeña porque en un primer borrador se dijo que el primer año de aplicación solo permitiría jubilarse al 30% de las solicitudes. El siguiente un 60% y el tercero el 100%, entonces esperamos que esta vez lo apliquen al 100% desde el primer día porque es injusto", suma Villanueva.

Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid durante una protesta frente al Ministerio de Hacienda. / JOSÉ LUIS ROCA

Los coeficientes reductores afectarán a todos los bomberos forestales de España y será la Seguridad Social quien tenga que aplicarlo conforme reciba las solicitudes: "Podrían haberlo hecho antes. A día de hoy, cuando vas a la Seguridad Social y pides los coeficientes, te los niegan. Supongo que están cumpliendo la ley vigente, pero nos sorprende que ni el Ministerio de Hacienda ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nos hayan contestado a la petición de reunión que les hicimos para desbloquear esta situación. Mucho anuncio pero no cuentan del todo la verdad".

Subida salarial

Además de anunciar la aprobación de la aplicación de ese mecanismo, Sánchez recordaba este lunes en su intervención que también se ha subido "en una media de un 30 % el sueldo de los bomberos forestales". Una mentira a ojos de las brigadas: "No sé de donde sacan ese dato. Las BRIF han negociado un convenio, pero la subida está muy por debajo del 30%. Además, solo afecta a una parte de Tragsa que depende del Ministerio de Transición Ecológica. El resto de operativos que maneja Tragsa en Castilla y León, Madrid o La Rioja estamos sin nada, no hay negociación".

"Se ha dicho que Tragsa ya ha firmado el primer convenio de Bomberos Forestales y no es verdad. Las BRIF ya tenían un convenio que firmaron en 2016 y han hecho una actualización, pero solo a ellos, al resto no", zanja el portavoz. El citado convenio regula las condiciones laborales y salariales de las Brigadas de Refuerzo, un colectivo que trabaja en condiciones de "precariedad" y "extremas" por falta de personal y medios, según denunciaron UGT y CCOO durante las últimas semanas, cuando una oleada de fuegos arrasó varios puntos de España. El pasado 20 de agosto se anunciaron algunas de las novedades que incluiría el nuevo acuerdo de modificación parcial del convenio colectivo de la empresa pública.