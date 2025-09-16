El Arco Verde añadirá 25 km en el noroeste de Madrid en 2027

El Arco Verde añadirá 25 kilómetros a su corredor medioambiental en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid en 2027. La ampliación, que se desarrollará con la colaboración de tres universidades públicas y cuatro ayuntamientos, permitirá avanzar en la conexión entre infraestructuras verdes urbanas y espacios naturales protegidos de la región.

Colaboración institucional

El acuerdo implica a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así como a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón.

Según detalló el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, los convenios permitirán integrar los campus universitarios de Somosaguas (UCM), Montegancedo (UPM) y Las Rozas (UNED) en el trazado del Arco Verde. "Desde ahora mismo empezamos con los trabajos y esperamos que esta infraestructura esté en 2027 totalmente operativa", señaló.

Nuevas plantaciones y mejoras

El plan prevé la plantación de 290 árboles, arbustos y plantas aromáticas, así como la instalación de talanqueras, fuentes, áreas de descanso y circuitos biosaludables. También se contempla la colocación de cajas nido para aves, la regeneración de la vegetación mediante desbroces y podas, y la mejora de la señalización en los caminos.

Las universidades se comprometen a fomentar la investigación y la conectividad ecológica, con proyectos destinados a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los espacios por parte de la comunidad educativa y la ciudadanía.

Conexión pendiente en 14 puntos

El consejero reconoció que el principal desafío sigue siendo salvar los obstáculos que plantean las infraestructuras ferroviarias y las carreteras. Para ello, se trabaja en la construcción de pasarelas, como el puente peatonal y ciclista levantado junto a Amazon entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.

"El mayor reto es solventar las discontinuidades que generan las infraestructuras, pero estamos buscando la manera de resolver esta problemática. Tenemos catorce puntos para cerrar completamente el Arco Verde, de los cuales ya tenemos identificados diez", explicó Novillo.

Un corredor circular en marcha desde 2019

El Arco Verde se puso en marcha en 2019 y ha completado ya 222 kilómetros, lo que supone un 74 % de ejecución. En ese recorrido se han plantado 185.500 árboles y arbustos, y se han habilitado 25 áreas de protección de flora y fauna, con hoteles de insectos, reservas de mariposas y láminas de agua para anfibios y reptiles.

El trazado conectará el área metropolitana de Madrid con 25 municipios, el anillo ciclista y los tres parques regionales: Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y Sureste.