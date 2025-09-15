El verano vuelve a llamar a la puerta en Madrid: arranca una semana calurosa en la capital

Es oficial: ha vuelto. El verano regresa a Madrid. Después de una primera quincena de septiembre casi primaveral en la región, las altas temperaturas parecen estar a la vuelta de la esquina. Los madrileños vivirán una semana anómala en la capital para la altura del año en la que nos encontramos, con unos termómetros en auge que complicarán la vida al aire libre en la ciudad durante algunas jornadas.

No obstante, no hemos de temer una ola de calor semejante a la vivida durante el mes de agosto, una de las más largas e intensas de la historia del país. Esta vez el ambiente será sofocante solo durante unos días, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, los valores térmicos no llegarán a ser tan preocupantes como los registrados hace un mes en la Península Ibérica.

Este lunes comienza un aumento gradual de temperatura en Madrid

La AEMET ha pronosticado unas temperaturas máximas de treinta y tres grados centígrados en Madrid este lunes, tres más que el pasado fin de semana. Será el comienzo de una semana donde los termómetros llegarán a los treinta y seis grados en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Las mínimas sí se mantendrán constantes, oscilando entre los diecinueve y veinte grados hasta el domingo.

Será ese mismo día cuando la situación volverá a cambiar, regresando el mercurio a marcas por debajo de los treinta grados. El domingo, sin ir más lejos, los termómetros no sobrepasarán los veintisiete grados en Madrid.