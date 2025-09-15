OCIO
Vallecas inaugura la Oktoberfest 2025: cerveza alemana, charanga y tributos musicales
El barrio reabrió un año más su carpa bávara el pasado fin de semana
Según datos de Telemadrid, cada madrileño consume de media unos diecinueve litros de cerveza al año. Hablamos, con diferencia, de la bebida alcohólica más consumida en la ciudad. Las cañas son todo un clásico de la capital, donde los bares presumen de tirarlas 'mejor que nadie' en todo el país. Son el acompañante perfecto a unas buenas bravas o un bocadillo de calamares, ganando cada día más adeptos.
Este fin de semana, el tradicional zumo de cebada estará especialmente de moda en Madrid. Y es que Vallecas celebra desde el pasado fin de semana su ya clásico Oktoberfest, la gran fiesta de la cerveza alemana, que reúne cada año a miles de personas en el vallecano Parque Javier de Miguel.
Oktoberfest Vallecana 2025: cerveza traída directamente de Múnich
Desde el pasado 11 de septiembre, este parque acoge una carpa bávara llena de bancos de madera preparada para un incesante consumo de esta bebida. Los foodtrucks instalados en ella serán responsables de que a los visitantes tampoco les falte un buen plato de cocina tradicional alemana. Este pasado domingo el concejal del distrito, Ángel Niño, inauguró la nueva edición con la apertura del 'primer' barril de cerveza de la feria.
La organización corre a cargo de a Asociación Cultural Vallecana de la Cerveza (AC/VC), en colaboración con la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Como novedad, este año abrirá también en días laborables, con los siguientes horarios: de domingo a jueves, de 13:00 a 24:00 h; viernes y sábados, de 13:00 a 1:00 h.
El próximo fin de semana la actividad se intensificará, con un programa cultural que incluirá pasacalles de charangas y un ciclo de conciertos que se llevarán a cabo entre el viernes y el domingo. El viernes 19 de septiembre, actuará la charanga Palomeras Bajas y, posteriormente, Little Runaways ofrecerá el espectáculo Bon Jovi Xperience; el sábado 20 de septiembre, el pasacalles estará a cargo de la charanga La Reserva, celebrando a continuación el concierto de Gato López con su tributo a Ska-P y el domingo 21 de septiembre, actuará en primer lugar la charanga Trovada, para concluir las actuaciones con las componentes del grupo Reinas interpretarán diferentes canciones como tributo a Queen.
