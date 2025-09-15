Nuevos 'fichajes' para Xabi Alonso de cara al estreno en Champions: la enfermería blanca se despeja

El Real Madrid de Xabi Alonso ha arrancado la temporada como uno de los equipos más en forma del continente. Los blancos cuentan sus partidos por victorias, pero ahora llega el momento de afrontar el debut en Champions ante el Olympique de Marsella. En esta fase de crecimiento del conjunto blanco respecto a la pasada temporada ha cobrado especial protagonismo Kylian Mbappé, que se consagra como máximo referente de los blancos hasta la fecha. También destaca el papel de un Arda Güler revitalizado con el técnico tolosarra. Y en la parcela defensiva los nombres propios son Dean Huijsen, pese a su polémica expulsión ante la Real Sociedad, y Álvaro Carreras, dos futbolistas que han caído de pie en el esquema del Real Madrid. Mientras el equipo sumaba nuevas victorias, varios futbolistas continuaban en sus procesos de recuperación. Ahora, Xabi Alonso podrá incorporar a dos nuevos 'fichajes' a la dinámica de un equipo que jornada tras jornada se muestra más fiable.

Regreso de Camavinga y Bellingham, Endrick queda a la espera

Y es que durante este primer tramo de temporada, el técnico madridista no ha podido contar con la presencia de futbolistas de la talla de Jude Bellingham, Camavinga o Endrick. El inglés se sometió a una operación de hombro al término del Mundial de Clubes. El centrocampista arrastraba molestias desde su temporada de debut en el Real Madrid, venía jugando con un aparatoso vendaje en la zona, impidiendo ver la mejor versión del futbolista. En verano, se abrió la posibilidad de la intervención quirúrgica, pese a que la recuperación conllevaba un período de tiempo considerable. El inglés entró en quirófano hace 61 días y estará disponible para el encuentro ante los franceses si así lo considera Xabi Alonso.

El caso de Eduardo Camavinga ha sido evaluado con especial secretismo en los pasillos de Valdebebas. El centrocampista encadenó dos lesiones consecutivas. En primera instancia, el francés sufrió una rotura completa del tendón del aductor izquierdo allá por el mes de abril. Esta dolencia le impidió acudir al Mundial de Clubes y, cuando todo parecía indicar que su regreso estaba más cerca, una nueva lesión, esta vez un esguince de tobillo, le ha impedido ponerse a las órdenes de Xabi Alonso. Desde el club no querían tomar riesgos con el francés, que durante la pasada temporada con Carlo Ancelotti ya arrastró muchos problemas musculares. El francés es otra de las incorporaciones de cara a la convocatoria del debut en Champions.

El francés puede aportar en un centro del campo que se ha visto muy mermado con las despedidas de Toni Kroos y Luka Modric. Tan solo un irremplazable Fede Valverde y un renacido Tchouameni parecen tener una plaza garantizada en los planes de Xabi Alonso. Queda, por tanto, un puesto a disputar, obviando la presencia de Arda Güler en la mediapunta. Desde la titularidad o no, tanto Eduardo Camavinga como Jude Bellingham supondrán un soplo de aire fresco para el medio campo blanco.

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan a una convocatoria. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cambio, Endrick aún debe esperar para efectuar su regreso. El futbolista brasileño apenas gozó de oportunidades reales en su primera temporada como madridista, pero siempre que Ancelotti lo situó en el campo el nuevo '9' del Real Madrid respondió a las mil maravillas. El camino del conjunto blanco en Copa del Rey no se entiende sin la presencia de un Endrick que logró ser el máximo anotador de la competición. Ahora, un nuevo técnico puede darle su sitio en el campo tras superar una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha. Hay quienes incluso consideran que el brasileño está preparado para ocupar el costado derecho del ataque madridista, desplazando al banquillo a Franco Mastantuono o Brahim. En el puesto de delantero centro se topará con un superversión de Kylian Mbappé. También parte con desventaja respecto a Gonzalo García, que exprimió todos y cada uno de los minutos que el tolosarra le concedió en el Mundial de Clubes.

A la espera de Mendy y Rüdiger

Mientras tanto, aunque el panorama se aclare, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger siguen a la espera de recuperarse de sus respectivas lesiones. El lateral francés se retiró del terreno de juego en la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid para después reaparecer en la final de Copa del Rey ante el Barça, donde volvió a caer lesionado. El francés sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho y el tiempo de recuperación ya casi alcanza los cinco meses. Pese a ello, el lateral ya entrena en solitario sobre el césped de Valdebebas y se estima que podría regresar a la dinámica del equipo en el mes de octubre. Entre tanto, Álvaro Carreras se ha ganado el sitio en el lateral izquierdo del conjunto blanco y se antoja complicado que el gallego pueda perder el puesto en un futuro cercano.

El último en caer fue Antonio Rüdiger. En el entrenamiento previo al partido ante la Real Sociedad, el alemán sufrió una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Ya fue sometido a una intervención en el menisco al término de la pasada temporada y pudo regresar al equipo para el Mundial de Clubes. Ahora, una nueva lesión le obliga a alejarse por tres meses de los terrenos de juego, pero Xabi Alonso ya cuenta con refuerzos de lujo para afrontar un tramo de temporada que se antoja complicado con la carga de partidos en competición liguera y europea.