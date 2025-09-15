Sabor de La Habana en Madrid: el bocata cubano XXL por 1 euro para los 100 primeros

En el corazón de La Latina, donde la tradición madrileña se entrelaza con los acentos del Caribe, La Mulata Latina vuelve a mover ficha. Tras conquistar paladares con su lechón asado, el local prepara una nueva acción que huele a fiesta popular y promete poner a prueba la paciencia y el apetito de los primeros en llegar. El próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, los primeros cien afortunados que crucen la puerta del local se llevarán bajo el brazo un Bocata Cubano XXL por apenas 1 euro. Sí, en riguroso orden de llegada y con premio asegurado para quienes se atrevan a hacer cola con hambre.

El artífice de semejante despliegue es Yalexis González Blanco, quien aterrizó desde Cuba con la receta de un clásico habanero convertido aquí en bocado XXL: casi 30 centímetros de pan crujiente relleno con 200 gramos de lechón asado, cocinado lentamente durante horas hasta alcanzar la jugosidad perfecta. La propuesta se completa con lechuga fresca, tomate en su punto y una salsa secreta con chispa picante, que aporta el contrapunto justo al despliegue de carne.

Bocata Cubano XXL de La Mulata Latina. / Cedida

El precio habitual del bocadillo es de 13,95 euros. Pero en esta ocasión, la casa se la juega para reivindicar su lema no escrito: que la gastronomía también se celebra con música, generosidad y un punto de locura festiva. En La Mulata Latina (Costanilla de San Andrés, 16. Plaza de la Paja / 663 05 32 44), la comida no es solo un plato, también, es un ritual que reúne, que invita a bailar y que transforma un viernes cualquiera en un recuerdo con sabor a La Habana.